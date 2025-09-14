İsrailli yetkililer: Gazze’ye kara harekâtı aylar sürecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail güvenlik yetkilileri, Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, bir milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentini tamamen işgal etmeye yönelik askeri operasyonun birkaç ay süreceğini öngördüklerini duyurdu.

İsrail Yayın Kuruluşu’nun da güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şehri’ne yönelik kara harekâtının aylarca süreceği tahmin ediliyor.

Bu operasyon, İsrail’in ABD desteğiyle Gazze’de yürüttüğü savaşın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusu, 3 Eylül’de “Gideon 2” adı verilen saldırıyla Gazze Şehri’nin kuzeyini tamamen kontrol altına almak için harekât başlattı.

Ancak operasyon, İsrail içinde de eleştiri ve protestolara yol açtı; yerleşimci kamuoyunda Gazze Şeridi’ndeki İsrailli tutukluların ve işgal askerlerinin hayatından duyulan endişeler öne çıktı.

Askeri plan kapsamında, 11 Ağustos’tan bu yana Gazze Şehri’nde bin 600 konut kulesi ve bina tamamen yıkıldı.

Yaklaşık 2 bin bina ve 13 bin çadır ağır şekilde tahrip edilirken, bu yapılarda yaşayan 100 binden fazla kişi yerinden edildi.

Kaynaklar, İsrail ile Hamas arasında yürütülen tutuklu-rehine değişimi görüşmelerinin çıkmaza girdiğini de aktardı.

Söz konusu değerlendirmelerin, bakanlara Güvenlik ve Siyasi İşler Kabinesi toplantılarında sunulduğu belirtildi.