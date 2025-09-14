G7 Grubu ve Ortaklarının İran Hakkındaki Asılsız İddialarına Yanıt; Hatalı ve Suç Teşkil Eden Politikalarınızı Düzeltin

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yayımladığı bir açıklamayla G7 üyeleri ve ortaklarının ortak bildirisinde yer alan asılsız iddiaları reddetti.

Diplomasi organının açıklaması şu şekildedir:

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, G7 üyeleri ve ortaklarının İran hakkında yayımladığı ortak bildiride yer alan iddiaları asılsız, sorumsuz ve tamamen saptırıcı bulmakta ve kınamaktadır. Ulusal güvenliği koruyan yetkililere yönelik asılsız suçlamalar, gerçeklerin açıkça çarpıtılması ve bu tür bildirilerin arkasındaki aktörlerin sinsi bir şekilde suçları başka yerlere yönlendirme çabalarıdır. Bu aktörler, özellikle Batı Asya bölgesinde çeşitli yerlerde yasadışı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarıyla hukuk ihlallerini yaymakta ve güvensizliği artırmaktadırlar.

Hiç şüphesiz, ABD ve diğer G7 üyeleri, özellikle işgal altındaki Filistin’de İsrail rejiminin insanlık ve uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere ağır hak ihlallerindeki işbirlikleri ve aynı zamanda teröristlere verdikleri destek nedeniyle bölge ve dünya güvenliğini tehlikeye atmaktan sorumlu tutulmalıdır.

İsrail rejimi, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu anti-İran bildirinin diğer müttefiklerinin tam desteğiyle, işgal altındaki Filistin’de katliam ve soykırım uygularken, bölge ülkelerine karşı sürekli savaş kışkırtmakta iken, anti-İran bildirilerinin amacı sadece kamuoyunun dikkatini yüzyılın suçundan ve bu bildirilerin arkasındaki tarafların soykırıma ortaklığından uzaklaştırmaktır.

Bu tür sorumsuz açıklamaların arkasındaki aktörler, eski, kibirli ve sömürgeci zihniyetlerine dayalı suçlamalardan vazgeçip İran ve bölgeye karşı yanlış ve suç teşkil eden politikalarını düzeltmelidir.

G7 (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) grubu, Cuma günü yayımladığı düşmanca ve tamamen yalan dolu bildiriyle, grubun üyeleri olarak “uluslararası baskı” ve “İran’ın diğer yıkıcı faaliyetleri” olarak nitelendirdikleri şeyleri kınadıklarını iddia etmiştir.