İran'dan İslam Ülkelerine Çağrı: “Ortak Operasyon Merkezi Kurun”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “İslam Konferansı toplantıları, tıpkı BM Güvenlik Konseyi gibi sonuçsuz konuşmalardan ibaret olursa, bu sadece Siyonist rejime yeni saldırılar sipariş etmek anlamına gelir. En azından bu çılgın rejime karşı 'Ortak Operasyon Merkezi' kurun. Bu karar, bu rejimin efendilerini dahi endişelendirir ve belki onların İsrail’e karşı politikalarını değiştirmeye zorlar.”

Laricani ayrıca şunları ekledi:“Filistinli aç ve mazlum Müslümanlar için hiçbir şey yapmadınız; en azından kendi yok oluşunuzu önlemek adına küçük bir adım atın!”

NATO, Doğu Avrupa’da Yeni Komuta Merkezi Kuruyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cuma günü Brüksel’de yaptığı açıklamada, Rusya’nın Doğu Avrupa hava sahasını ihlal etmesinin ardından, ittifakın doğu kanadında yeni bir komuta merkezi kuracaklarını duyurdu.“

Romanya, Estonya, Letonya ve Litvanya üzerinde Rus İHA’larının hava sahasını ihlal ettiğini gördük. Kasıtlı ya da kazara, bu tür eylemler kabul edilemez ve tehlikelidir.”

Rutte, yeni Doğu Komutanlığı’nın, NATO’nun doğu sınırındaki savunma duruşunu güçlendireceğini belirtti.

Pakistan'dan Afganistan’daki Taliban’a Sert Uyarı

Pakistan Başbakanı, Afganistan sınırındaki son terör saldırılarında 19 Pakistan askerinin öldürülmesinin ardından, Kabil yönetimine sert bir uyarı gönderdi:“Eğer Afganistan topraklarındaki terörist gruplara karşı harekete geçmezseniz, İslamabad artık sabretmeyecek ve iş birliğini sonlandıracaktır.”

Saldırılar, Güney Veziristan ve Dir bölgesinde meydana geldi ve 45 Taliban Pakistanı mensubu da öldürüldü.

İsrail Bilim Merkezi: İran Saldırısı Telafisi İmkânsız Zarar Verdi

İşgal altındaki topraklarda bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü’nün bilim kurulu başkanı, İran tarafından fırlatılan iki füzenin, 12 günlük savaş sırasında enstitüdeki 50 laboratuvara ciddi ve telafisi imkânsız zarar verdiğini itiraf etti.

Ayrıca:“Uluslararası bilimsel kurumlar artık bizimle çalışmayı reddediyor. Akademik alanda da ambargoya uğradık.”

İsrail Üniversiteleri Akademik Olarak Yalnızlaşıyor

İsrail’in Gazze’deki katliamlarına ortak olan üniversitelerine karşı, küresel akademik boykot dalgası hız kazanıyor.

63.000'den fazla Filistinlinin öldüğü saldırılar sonrasında, dünya çapında çok sayıda üniversite, İsrail ile olan akademik iş birliklerini sonlandırdı.

Örnekler: Federal Ceará Üniversitesi (Brezilya), 2024'te İsrailli bir üniversiteyle olan inovasyon toplantısını iptal etti.

Trinity College Dublin (İrlanda) ilişkilerini askıya aldı.

Amsterdam Üniversitesi, İbranice Üniversite ile öğrenci değişim programını sona erdirdi.Avrupa Sosyal Antropologlar Derneği, İsrail kurumlarıyla iş birliği yapmayacağını duyurdu.