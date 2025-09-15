İsrail'de Haredi genç İran casusluğundan ceza aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Islamic World News Agency'nin haberine göre, Kudüs Bölge Mahkemesi, genç bir Haredi Yahudisini İran bağlantılı bir ajanla ilişki kurmak suçundan mahkûm etti.

İddianameye göre söz konusu genç, “Anna” adıyla tanınan ve İran adına hareket ettiği öne sürülen bir kişiyle Telegram üzerinden temas kurdu.

Çeşitli görevler karşılığında kripto para ile ödüllendirildiği, ayrıca İsrail karşıtı faaliyetlere katıldığı belirtildi.

Bununla da kalmayarak, iki Siyonist şahsı daha benzer faaliyetlere dahil olmaları için ikna etti.

Savcılığa göre genç, “Anna”nın kimliğini ve onunla bağlantı kurmanın doğuracağı riskleri biliyordu.

Buna rağmen bu tür eylemlerde bulunduğunu kabul etti ve ilk ifadesinde de itiraflarda bulundu.