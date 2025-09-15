Noruzi: Bağımsız Medyanın Hak Arayışının Sesi Roketle Susturulamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İRİB Dış Yayınlar Kurumu müdürü Ahmed Noruzi, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da düzenlenen Asya-Pasifik Radyo ve Televizyon Birliği (ABU) yıllık genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, medyanın sesi asla susturulamaz diye vurguladı. Noruzi, bağımsız medyanın hak arayışının sesi, zorbalık, saldırganlık ve sömürgecilik söylemleriyle bastırılamayacağını, roketlerle değil, alevlerin bugün dünyadaki güç dengeleri ve çıkar ilişkilerinin insanlık dışı ve çirkin yüzünü en iyi şekilde yansıttığını ifade etti.

Yurtdışı Yayınlar başkanı Noruzi’nin, hş 23 Şehriver 13 Eylül tarihinde Ulan Batur’da gerçekleşen ABU genel kurulunda yaptığı konuşmanın metni şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Dünyanın en önemli medya yöneticileri ve mensupları arasında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Saygıdeğer ev sahibi ve ABU’daki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu adına konuşuyorum; bölgemizin ve dünyanın önemli bir medya kuruluşu olan, roketlerle cevap verilen bağımsızlık ve özgürlük çağrısının sesi olan yanan merkezi medya binasından.Bildiğiniz gibi, İran’a yönelik 12 günlük saldırgan savaş sırasında İsrail rejimi, medyanın merkezi binasını vahşice roketlerle hedef almış ve bu bağımsız medyayı, Filistin halkına ve bölgedeki diğer Müslüman milletlere yönelik bu rejimin suçlarını cesurca ifşa eden özgürlük sesi olan bu binayı intikam ateşine vermiştir.

Ancak medya sesi susturulamaz. Bağımsız medyanın hak arayışının sesi, zorbalık, saldırı ve sömürgeciliğin söylemleriyle susturulamaz. Alevler ise, bugün dünyadaki güç dengelerinin insanlık dışı ve çirkin yüzünü anlatan en güçlü mesajdır.

Asya-Pasifik Radyo ve Televizyon Birliği (ABU), doğu dünyasının medyalarının etkin ve kalıcı rol oynadığı, eski Asya medeniyetlerine, doğruluğa, dürüstlüğe ve doğu kültürünün cesaretine dayanan dünyanın en büyük medya topluluğudur. Bu seçkin medya platformunda, dünyanın en önemli radyo ve televizyon liderleri, medyanın geleceği için yeni bir vizyon çizmek üzere bir araya gelmiştir; bu gelecek, medya mensuplarının, gazetecilerin, yapımcıların, kameramanların ve gerçeklerin anlatıcılarının güvenlik ve cesaret içinde gerçek görevlerini, yani dünyadaki uyanık milletlere doğru bilgiyi ulaştırma görevini yapmasıdır.

Bu parlak gelecekte, medyanın güvenliği en önemli konudur. Bugün bu güvenlik her zamankinden daha büyük bir tehdit altındadır. Sadece son 23 ayda en az 250 Filistinli gazeteci Gazze’de şehit edilmiştir; bunların 31’i kadın gazetecidir. Gazetecilerin öldürülmesi ve dünya yetkili kurumlarının bu suçlar karşısındaki üzücü sessizliği, dünyanın en eski ve en büyük medya kuruluşlarından biri olan İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu’nun merkezi binasına İsrail rejimi tarafından düzenlenen 11 roketli saldırıya zemin hazırlamıştır.

Bugünün dünyasında, medya savaşında, mesleki olmayan ve çarpıtıcı medyanın halkların düşüncelerine yönelik anormal saldırısı karşısında, Asya ve Pasifik Birliği medyaları, kendi köklü milletlerinin haklılığını ve büyük Asya toplumunu anlatmak gibi önemli bir göreve sahiptir.Zaman, bu bölgedeki bağımsız medyaların daha fazla iş birliği ve güç birliği yapma, adalet, bağımsızlık ve hak arama sesini yükseltme ve yozlaşmış, yalancı ama gürültülü medya akımlarına karşı koyma zamanıdır.

Saygıdeğer meslektaşlar,

ABU, yeni teknolojilere erişimi kolaylaştırmak, içerik üretiminde yeniliği teşvik etmek, radyo ve televizyon medyasını güncel tutmak, medya haklarını savunmak ve bağımsızlığı güçlendirmek, sağlıklı ve özgür bir medya ortamı oluşturmak için çalışmalıdır. Aynı zamanda, acil durumlarda ve zorlayıcı savaşlarda üyelerine anlamlı destek vermeli ve yardım etmelidir.

Saygıdeğer Genel Sekreterin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumuna, ABU üyesi medyaların dostane dayanışma ve taziye mesajlarına teşekkür ederim. Medya güvenliği ve dokunulmazlığının sağlanmasının zorunluluğu göz önünde bulundurularak, bu seçkin medya topluluğundan, İsrail rejiminin medya kuruluşlarına yönelik saldırılarını kınayan ciddi, birleşik ve etkili bir adım atmasını istiyorum. Ayrıca, 1949 Cenevre Dört Sözleşmesi ve ek protokolleri ile BM Güvenlik Konseyi’nin 1783 sayılı kararına uygun olarak, medya mensuplarının dokunulmazlığını savunmak üzere ABU bünyesinde bir hukuki çalışma grubu kurulmasını öneriyorum.

Sabır ve iş birliğiniz için teşekkür ederim; tüm dünyaya barış, huzur ve güvenlik dileklerimle.