X kullanıcıları: Hamas Filistin milletinin temsilcisidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejimin savaş uçakları, 9 Eylül Salı günü Katar’ın hava sahasına ihlalde bulunarak bu ülkenin başkenti Doha’daki hedefleri bombaladı. Bombalama yeri, Halil el-Hayya başkanlığındaki Hamas üst düzey heyetinin toplantı yaptığı Elektra bölgesiydi. Bu bağlamda, X sosyal medya kullanıcıları da Siyonist rejimin Katar’a Hamas’ı yok etmek amacıyla yaptığı saldırının ardından bu direniş hareketine destek verdiler.

X kullanıcısı Fatma şunları yazdı: “Hamas, kendi ülkesi Filistin’i savunuyor ve bu ülkenin halkının temsilcisidir. Ancak Filistin topraklarını işgal eden ve 64 binden fazla kişiyi şehit eden rejim teröristtir.”

Bir diğer X kullanıcısı Ali Merdani Siyonistlere seslenerek şöyle yazdı: “Yaklaşık 80 yıldır toprakları işgal ettiniz, soykırım yaptınız ve suç işlediniz; Gazze halkından doğan ve onları savunan Hamas’ın size çiçek sunmasını mı bekliyorsunuz? Boş hayal! Cevap sert olacak. Artık kimse size kanmıyor!”

Makreme ise Gazze’nin tamamen işgal edilmesinin Hamas’ın yenilgisi için bir garanti olmadığını, bu hareketin hâlâ askeri hesapların ötesinde hareket ettiğini söyledi.

Atiye Bahtiyari, “Neden Hamas İsrail’e teslim olmuyor?” sorusuna şu cevabı verdi: “Çünkü mesele sadece bir grup değil. Mesele bir milletin işgali ve baskısıdır. Hamas teslim olmayacak çünkü Filistin halkının yok olmasına izin vermez.”Majid isimli kullanıcı, Siyonist rejimin Hamas’ı Gazze’de yok etme hedeflerinde başarısız olduğunu belirterek şöyle yazdı: “Rejim ne Gazze’yi işgal edebilir ne de Hamas’ı yok edebilir. Bu rejim, kendi esirlerini bile serbest bırakamayacak kadar batağa saplanmıştır.”

Ebu Emad el-Herasi de şunları yazdı: “İsrail, Filistin halkını katliam ve yok etmeyle ortadan kaldırmak amacıyla askeri politikalarını sürdürüyor. Uluslararası toplum, özellikle Arap rejimleri, derhal harekete geçmeli ve Hamas’ı desteklemeli ki bu işgalci rejimin başlattığı soykırıma son verebilsinler.”Maysa Refat da Arapların Gazze’yi savunmak zorunda olduğunu ve Hamas ile Gazze’ye destek vererek İsrail adlı rejimden kurtulmaları gerektiğini yazdı.Seyyid Ali Ekber Rezyuvan ise Hamas’ı İsrail’in ve ortağı Amerika’nın kötülüklerini ve suçlarını ifşa eden güç olarak gördüğünü belirterek şöyle dedi: “Dünyanın gözünün Tel Aviv ve Washington’un Gazze’deki suçlarına açılmasını ve bu iki ortağın dünyada rezil olmasını sağlayan şey, Hamas’ın Gazze halkıyla birlikte direnmesidir.”