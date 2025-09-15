Ömer Muhtar Gemisi Libya’dan Sumud Filosuna Katıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Samood uluslararası filosunun ilk gemisi, Pazartesi sabahı Tunus’un Sidi Ebu Said limanından ayrıldı.

Aynı zamanda, gemi mürettebatından alınan bilgilere göre, Libyalı kaynaklar Ömer Muhtar gemisinin Libya’nın Trablus limanından filoya katıldığını duyurdu.

Bu medya kuruluşları, filodaki gemi sayısının 60’a ulaşacağını ve İspanya, Tunus, İtalya, Yunanistan ve Libya olmak üzere beş ülkenin bu filoya daha güçlü bir şekilde katılacağını duyurdu.

Gazze ablukasını kırma filosuna ait gemilerin toplanma merkezi şu anda Tunus ve İtalya açıklarında bulunuyor. Filo Libya sularına ulaştığında ve Gazze’ye doğru yola çıktığında Ömer Muhtar gemisinin altı Yunan gemisiyle birlikte diğer gemilere katılması planlanıyor.