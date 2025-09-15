SDG İle HTŞ Arasında Çatışma

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin doğusunda Deyrizor’un doğu kırsalındaki Fırat Nehri kıyısında HTŞ hükümetine bağlı silahlı gruplar ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında bu sabah çatışma yaşandı.

SDG Medya Ofisi’nce yapılan açıklamada bu sabah saat 09.00’da Deyrizor’un doğu kırsalındaki Dernec beldesi El-Aşarah Köprüsü yakınlarında Fırat Nehri kıyısında konuşlanmış olan güçlerinin “Şam hükümetine bağlı silahlı grupların doğrudan saldırısına” uğradığı kaydedildi.

Açıklamada “Silahlı gruplar, nehirden kaçakçıları geçiriyordu. Güçlerimiz gerekli önlemleri alarak saldırıya karşılık verdi” denildi.

Saldırıdan terör örgütü HTŞ hükümetini sorumlu tutan SDG Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, HTŞ hükümetinin ve ona bağlı güçlerin “bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açabilecek kaçakçılık faaliyetlerinin önünü açtığı” kaydedildi.

Önceki gün Suriye’nin kuzeydoğusunda SDG kontrolündeki “özerk yönetime bağlı” “Asayiş” güçleri Derenc beldesinde kendilerine ait bir kontrol noktasına kimliği bilinmeyen kişilerce motorsikletle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

HTŞ ile SDG güçleri arasında Deyrizor kırsalında son zamanlarda aralıklı olarak çatışmalar yaşanıyor.