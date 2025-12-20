2026’da Sosyal Güvenlikte Büyük Değişim: Yeni Yükler Emeklileri ve Çalışanları Vuruyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni sosyal güvenlik düzenlemesiyle, emeklilik, sağlık ve işsizlik sistemlerinde kapsamlı değişiklikler hayata geçiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, çalışanların prim oranlarında artışlar, emeklilerin gelirlerine yeni kesintiler ve bazı sosyal yardımların şartlarının sıkılaştırılmasını içeriyor. Hükümet, bu değişiklikleri “sistem dengesini sağlamak” ve “uzun vadeli sürdürülebilirlik” gerekçesiyle savunurken, muhalefet ve sendikalar, “emeklinin cebine, çalışanın maaşına yeni bir darbe” olarak değerlendiriyor.

Yeni düzenlemede, çalışanların emeklilik primlerinin bir kısmı doğrudan emeklilik fonuna aktarılırken, bazı branşlarda işveren primlerinde de artış öngörülüyor. Bu artışların, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş maliyetlerini yükseltmesi bekleniyor. Aynı zamanda, bazı özel sağlık hizmetlerine erişimde yeni katkılama oranları getirilirken, bazı sosyal yardım programlarında gelir testi kriterleri daha da sertleştiriliyor.

Emekliler açısından en tartışmalı madde, emekli maaşlarına yapılacak yeni kesintiler ve bazı ek ödemelerin kaldırılması. Emekli sendikaları, “emeklinin alacağı maaş, enflasyonun altında kalırken, şimdi de yeni kesintilerle daha da eriyor” diyor. Özellikle düşük gelirli emeklilerin, temel ihtiyaçlarını karşılamada daha büyük zorluklar yaşayacağı öngörülüyor.

İş dünyası temsilcileri de, yeni prim artışlarının işverenleri zorlayacağını, bazı işletmelerin istihdamı kısmak zorunda kalabileceğini belirtiyor. Sendikalar, “bu düzenleme, krizin faturasını emekten ve gelirinden yoksun kesimlerden kesmeye yönelik bir politikadır” diyerek, hükümeti “sosyal devlet ilkesini terk etmeye” suçluyor.

Ekonomi çevreleri, bu değişikliklerin kısa vadede bütçe açığını azaltabileceğini kabul ederken, uzun vadede tüketimi ve talebi zayıflatarak ekonomiyi daha da darboğaza sokabileceği uyarısında bulunuyor. Hükümetin, önümüzdeki dönemde bu düzenlemelerin sosyal etkilerini dengelemek için ek tedbirler alıp almayacağı ise, önümüzdeki ayların en büyük siyasi gündemi haline geldi.