İran’ın Afrika’ya İhracatı İki Kat Arttı: Bu İhracat Sıçramasının Nedenleri Neler?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Ticaret Geliştirme Kurumu Afrika Ofisi Sorumlusu Muhammed Rıza Safari, 15 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, 1404 yılının ilk beş ayında Afrika kıtasına yapılan ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıktığını belirtti. Aynı zamanda ithalatın da azaldığını ifade etti. Safari, üretim avantajına sahip olan üreticilerin Afrika ülkelerinde ortak üretim ve doğrudan varlık yoluyla teşvik edilmesinin, ülkenin döviz gelirinde önemli bir sıçrama yaratabileceğini vurguladı.

Safari, Afrika kıtasının tarım alanında mekanizasyon ve sanayileşmeye istekli olduğunu, İranlı şirketlerin de bu alanda yeterli kapasiteye sahip olduğunu belirterek, Afrika Genel Merkezi'nin, Afrika'da yürütülen ortak üretim projelerini desteklediğini ve İranlı şirketlere gerekli kolaylıkları sağlamak için gerekli araçların hazırlandığını ifade etti.

İran – Doğu Afrika Ortak Ticaret Odası Başkanı Mesud Berhemen ise 6 Eylül’de yaptığı açıklamada, 1404 yılının ilk dört ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre 2.2 kat arttığını, ayrıca İran’ın Afrika’daki ticaret ortaklarının 29 ülkeden 34 ülkeye çıktığını belirtti. Gümrük verilerine göre, 1404 yılının ilkbaharında (ilk 3 ay) Afrika’ya yapılan ihracat %85 oranında büyüme göstermiştir.

Berhemen ayrıca, ilkbahar ve dört aylık veriler dikkate alındığında, ilk beş ayda da ticaret hacminde ciddi bir artış olduğu tahmininde bulundu. Ancak henüz 5 aylık nihai verilerin açıklanmadığını ifade etti. Bu trendin devam etmesi halinde, yılın ikinci yarısında da İran ile Afrika arasındaki ticaretin büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Fakat ilk dört aydaki hızlı artış hızından ziyade, daha istikrarlı ve dalgalı bir büyüme öngörülmektedir.

Uzmanlara göre İran’ın Afrika’ya ihracatının artmasında etkili olan başlıca faktörler:

1. İran-Afrika Aktif Diplomasisi

İran-Afrika Ekonomik İşbirliği Toplantıları’nın düzenlenmesi ve Afrika Genel Merkezi kararlarının hayata geçirilmesi, ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağladı. Bu süreç, karşılıklı güveni artırmış ve ticari işlemleri kolaylaştırmıştır.

2. İhracat Ürünlerinin Çeşitliliği

İran’ın Afrika’ya ihracatı, yüksek katma değerli ürünlerden oluşmaktadır:Petrokimya ürünleri, çimento, demiryolu sanayi ürünleri, ilaç, tıbbi ekipmanlar, inşaat malzemeleri, ev aletleri ve gıda ürünleri.Bu çeşitlilik, kıtanın farklı pazarlarına hitap etme imkânı sunmuştur.

3. Yerel Para Birimi Kullanımı ve Takas Yöntemleri

Uluslararası finans sistemlerine olan bağımlılığı azaltmak ve döviz kısıtlamalarının etkilerini en aza indirmek amacıyla, Afrika ülkeleriyle yapılan ticarette yerel para birimleri ve takas yöntemleri kullanılmıştır. Bu da işlemlerin kolaylaşmasına ve maliyetlerin azalmasına neden olmuştur.

4. Taşımacılık Altyapısının Geliştirilmesi

İran limanlarından Doğu ve Batı Afrika’ya deniz taşımacılığı rotalarının geliştirilmesi ve altyapının iyileştirilmesi, nakliye maliyetlerini düşürmüş ve İran ürünlerinin Afrika pazarlarına daha kolay ulaşmasını sağlamıştır.

5. Afrika'nın Temel Mallara Olan Yüksek Talebi

Küresel gıda ve enerji krizleri, Afrika’da gübre, çimento, gıda ürünleri ve ilaç gibi temel mallara olan talebi artırmıştır. İran, bu ihtiyaçları karşılayarak kıtadaki pazar payını artırmayı başarmıştır.

Sonuç:

İran’ın Afrika’ya ihracatındaki büyüme;aktif diplomasi,ürün çeşitliliği,yenilikçi finansal yöntemlerin kullanımı,taşımacılık altyapısının geliştirilmesiveAfrika pazarlarının temel ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinin bir kombinasyonu olarak değerlendirilmelidir.

Mevcut engellerin aşılması durumunda, İran ile Afrika arasındaki ticari ilişkilerin yakın gelecekte daha da güçlenmesi ve genişlemesi beklenmektedir.