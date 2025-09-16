Avrupa Çeliği Krizde: İhracat Azaldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupalı çelik üreticileri, Çin menşeli ürünlerin baskısı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle sektörün çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyarıda bulundu. Üreticiler, Brüksel’den ABD’ninkiyle benzer tarifelerin tüm metal ithalatına uygulanmasını talep etti.

Pars Today’in Eurofer’e dayandırdığı haberine göre, Avrupa ülkelerinden diğer ülkelere yapılan çelik ihracatı 2024 yılına kıyasla bu yıl %12 oranında azaldı. Bu düşüş, hem yassı hem de uzun mamul ürün gruplarında Avrupa çeliğine olan dış talebin zayıfladığını gösteriyor.

Rapora göre, 2025’in ikinci çeyreğinde nihai çelik ürünleri ihracatı %10 oranında azaldı. Bu düşüş; yassı ürünlerde %5, uzun ürünlerde ise %20 olarak kaydedildi. Aynı dönemde, uzun ürün grubu içinde en büyük düşüşler inşaat demiri (%-49) ve tel çubuk (%-27) ihracatında görüldü.

Avrupa çeliğinin ihracatı, aynı dönemde ABD’ye %18, Mısır’a %41, Türkiye’ye %14 ve Çin’e %17 oranında azaldı.

Öte yandan, 2025 yılının ikinci çeyreğine ait veriler, Avrupalı üreticilerin iç pazarda artan ithalat baskısı ve dış pazarlara yapılan ihracattaki gerileme nedeniyle çift taraflı bir sıkışma yaşadığını gösteriyor.

Ekonomistlere göre, Avrupa çelik endüstrisi zaten 2025’in başlarında Trump tarafından uygulanan %50’lik ihracat tarifesi öncesinde de, Çin’den gelen ucuz ithalatla ve yüksek enerji maliyetleriyle rekabet etmekte zorlanıyordu. ABD’nin, özellikle Çin’e yönelik gümrük vergileri, bu ucuz çelik ürünlerinin artık Amerikan pazarından dışlanmış olması nedeniyle Avrupa pazarına daha fazla yönelmesi kaygısını da artırıyor.

Alman çelik devi ThyssenKrupp’un üst düzey yöneticilerinden Ilse Hintze, Financial Times’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Desteğe ihtiyacımız var, aksi takdirde bir çelik sektörü olarak hayatta kalamayız.”ThyssenKrupp’un çelik bölümü denetim kurulu başkanlığını yürüten Hintze, AB için uygun ithalat tarifesi oranını belirtmekten kaçındı ancak iç talebin zayıf olmasına rağmen ithalat hacminin artmaya devam ettiğine dikkat çekti.