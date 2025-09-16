Şoygu’nun Bağdat ziyareti: Rusya, Irak ile işbirliği arıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, bugün sabah saatlerinde Irak’ın başkenti Bağdat’a gelerek Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda, Irak Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Irak ile iletişimlerin giderek yoğunlaştığını belirterek, iş, ekonomi, ulaştırma ve askeri-teknik alanlarda görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Şoygu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İletişimlerimiz artıyor ve çok yönlü. İş, ekonomi ve ulaştırmanın yanı sıra askeri ve teknik işbirliği konuları da gündemimizde” ifadelerini kullandı.

Ziyaretinin hazırlık sürecinin kısıtlı olmasına rağmen yoğun bir programla dolu olduğunu vurgulayan Şoygu, “Planladığımız programın tamamını hayata geçirmeyi umuyorum. Görüşmelerimizin bugün yapıcı ve verimli olmasını bekliyorum” dedi.

Şoygu’nun, Irak’ın üst düzey siyasi ve askeri liderleriyle gerçekleştireceği görüşmelerde, Rusya’nın Irak ile güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme ve genişletme kararlılığını vurgulaması bekleniyor.

Rus Güvenlik Konseyi’nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği konularının yanı sıra bölgesel meseleler de Bağdat’taki görüşmelerin gündemini oluşturacak.