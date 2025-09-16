  1. Ana Sayfa
Irak, İsrail’in olası bölgesel tırmanışına karşı uyarıldı

16 Eylül 2025 - 19:13
News ID: 1727772
Irak, İsrail’in olası bölgesel tırmanışına karşı uyarıldı

Irak istihbaratı, ülkenin İsrail liderliğindeki olası bölgesel bir tırmanışta hedef olabileceği uyarısında bulundu; Bağdat’ın İran ve Lübnan Hizbullahı için stratejik merkez konumu, hükümeti modern hava savunma sistemleri kurmaya yönlendiriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu’ndaki güvenilir kaynaklar, Irak istihbarat ve ulusal güvenlik birimlerinin, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye, Irak’ın İsrail liderliğindeki olası bir tırmanışta bir sonraki hedef olabileceğine dair ciddi uyarılar içeren detaylı bir rapor sunduğunu açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, Irak istihbaratı Tel Aviv’in bölgede yeni bir cephe açmayı planladığını öngörüyor. Son bölgesel gelişmeler ışığında, Irak bu potansiyel hedefler arasında öne çıkıyor.

Raporda, İsrail’in Suriye sahasındaki doğrudan askeri etkisinin azalmasının ardından, Irak’ın İran’ın bölgedeki en kritik faaliyet merkezi hâline geldiği vurgulandı.

Ayrıca, Bağdat’ın Lübnan Hizbullahı’nın stratejik merkezi olması nedeniyle, gelecekteki herhangi bir bölgesel çatışmada potansiyel hedef olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bu uyarılar doğrultusunda Irak hükümeti, ülkenin hava sahasının olası ihlallerine karşı koyma ve topraklarını dış tehditlerden koruma kapasitesini güçlendirmek için modern bir hava savunma sistemi kurma yönünde somut adımlar atmaya başladı.

