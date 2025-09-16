Lübnan seçimleri yaklaşırken Sünni adaylar Riyad'dan işaret bekliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan'da gelecek mayıs ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri yaklaşırken, Sünni adaylar Suudi Arabistan'ın takınacağı tavrı merakla bekliyor.

Adaylar, Riyad'ın bazı isimleri diğerlerine karşı desteklemek için sürece doğrudan müdahil olup olmayacağını ve parlamentoya girmesini istediği kişileri finanse etmek için yardım "musluklarını" açıp açmayacağını yakından izliyor.

El-Ahbar'ın edindiği bilgilere göre, aday olmayı hedefleyen pek çok isim, Suudi Arabistan veya krallığa yakın çevrelerle temas kurarak büyükelçiliğin nabzını yoklamaya çalışıyor.

Adaylar, mali veya siyasi destek alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyor.

Aralarında Cumhurbaşkanı Saad Hariri'ye yakınlığıyla bilinen ve seçim listeleri oluşturmak için onunla eşgüdüm sağlamak isteyen isimler de bulunuyor.

Ancak bu kişiler de Suudi Arabistan'dan net bir güvence almadan resmi başvuruda bulunmaktan veya adımlarını hızlandırmaktan kaçınıyor.

Suudi elçinin ziyareti yıl sonuna ertelendi

Bu bağlamda, aday olmayı düşünen bazı isimler, Suudi elçi Prens Yezid bin Ferhan'ın beklenen ziyaretiyle ilgili söylentiler nedeniyle nihai kararlarını henüz vermedi.

Edinilen bilgilere göre, ziyaretin başlangıçta ekim ayında yapılması planlanıyordu ancak yıl sonuna ertelendi.

Bu erteleme, aday olmayı hedefleyen pek çok kişide rahatlama yarattı. Zira ziyaretin zamanlaması, seçmen kütüklerinin hazırlanması için çağrıların başlayacağı döneme denk gelecek ve bu durum, adaylara krallığın seçimlere yönelik tutumunu öğrenmeleri için daha geniş bir fırsat tanıyacak.

Riyad'ın önceliği: Hariri'ye yakın isimleri engellemek

Öte yandan, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine yakın kaynaklar, krallığın yaklaşan seçimlerdeki rolünün 2022'deki seçimlerden farklı olmayacağını ve herhangi bir adaya doğrudan destek vermekten kaçınarak tarafsız kalacağını belirtiyor.

Bu kaynaklar, Suudi Arabistan'ın 2022'de milletvekillerinin çoğunun sadakatini kayda değer bir çaba sarf etmeden veya büyük mali harcamalar yapmadan bireysel olarak sağlamayı başardığına işaret ediyor.

Bu nedenle krallığın bu kez büyük meblağlar ödemesinin muhtemel olmadığını ekliyorlar.

Daha önce yapılan ödemelerin 150 bin doları aşmayan sınırlı miktarlarla kısıtlı kaldığı, ayrıca eski Ordu Komutanı Jozef Aun'un cumhurbaşkanlığına seçilmesi sürecinde bazı milletvekillerine başka ödemelerin de yapıldığı ifade ediliyor.

Bu doğrultuda Suudiler, milyarder bazı siyasetçileri, kendilerinin doğrudan müdahalesi olmaksızın seçim listeleri oluşturma görevini üstlenmeleri için teşvik etme eğiliminde.

Krallığın, kendisine yakın isimlerin rakip listelerde yarışmasına dahi itirazı bulunmuyor. Fakat temel öncelik, Cumhurbaşkanı Saad Hariri ile yakın ilişkisi olan herhangi bir ismin, destekledikleri adaylarla aynı listede yer almasının engellenmesi olarak kalmaya devam ediyor.

Riyad'a yakın çevrelere göre, Suudi Arabistan, son belediye seçimlerinde popülerliklerinin düştüğünü gözlemlediği Milletvekili Fuad Mahzumi ve eski bakan Muhammed Şukayr'ı desteklemeye istekli görünmüyor.

Bu değerlendirmenin, büyükelçilik yetkilileri tarafından özel toplantılarda dile getirildiği ve içeriğinin her iki ismin de kulağına gittiği belirtiliyor.