Doha'daki zirveden İsrail'e sadece kınama çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Arap ve İslam dünyasından liderler, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da üst düzey bir Hamas heyetini hedef alan ve "pervasız bir saldırı" olarak nitelendirdikleri eylemi görüşmek üzere pazartesi günü olağanüstü zirvede bir araya geldi.

Toplantıda konuşan liderler saldırıyı kınadı, bölgede artan tehlikeye karşı uyarıda bulundu ve gerilimin daha fazla tırmanmasını durdurmak için ortak bir cephe oluşturulması çağrısı yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani, delegelere hitaben yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Arap bölgesini İsrail'in nüfuz alanına çevirmeye çalıştığını" söyledi.

Es-Sani, Netanyahu'nun yakın zamanda "Filistin devletinin asla kurulamayacağını" ilan ettiğini belirtti. Katar Emiri, ülkesinin "uluslararası hukuk çerçevesinde izin verilen tüm gerekli, pratik ve kararlı adımları atacağını" taahhüt etti.

Liderlerden İsrail'e ortak kınama

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Doha'ya yönelik saldırının "her sınırı aştığını" ifade etti. Ebu Gayt, "Sivillere ve müzakerecilere yönelik saldırı alçakça ve korkakçadır; bununla övünmek ise ahlaki bir çöküşün uçurumunu yansıtıyor," diye konuştu.

Genel Sekreter, "Gazze'deki suçlara karşı sessizliğin, işgalin her eylemin mümkün olduğuna inanmasına yol açtığı" uyarısında bulundu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, saldırıyı "barışçıl çözümler için olumsuz bir sinyal gönderen bir gerilim tırmanışı" olarak nitelendirdi.

Es-Sudani, "Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar artık uluslararası hukukun ihlali değil, eşi benzeri görülmemiş bir insanlık dramıdır," dedi.

Başbakan, "Gazze'de ateşi durdurmak için kapsamlı bir yol haritası" üzerinde anlaşma sağlanması çağrısında bulundu ve Irak'ın "ulusları ve halkları hedef alan askeri saldırıları" kınadığını yineledi.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Katar yönetimine ve halkına taziye dileklerini ileterek, zirvenin "bölgeyi İsrail tehdidinden kurtaracak, Gazze'deki savaşı sona erdirecek ve Kudüs'ü koruyacak bir çözüm sunması gerektiğini" vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, saldırının "Arap ve İslam ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu" belirterek, işgal hükümetinin "tüm kırmızı çizgileri aştığı" uyarısında bulundu.

Es-Sisi, "Güvenliği ancak uluslararası hukuka ve devletlerin egemenliğine saygı göstererek sağlanabilir," dedi ve İsrail saldırılarının devam etmesinin "her türlü yeni barış anlaşmasını baltaladığı" uyarısını yaptı.

Filistinlileri topraklarından sürecek her türlü teklifi reddeden es-Sisi, "Adil ve kapsamlı çözüm, işgale son verilmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır," diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam ümmetinin, İsrail'in yayılmacı emellerini boşa çıkaracak kabiliyete sahip olduğu" uyarısında bulundu.

Netanyahu hükümetinin "Filistin'e, Lübnan'a, Suriye'ye ve Tunus'a saldırdığını, bugün de Katar'ı hedef aldığını" söyleyen Erdoğan, İsrail'i "Filistin halkına karşı soykırım yaparken bölgeyi kaosa sürüklemekle" suçladı. Erdoğan, yaptırım ve boykotların "etkinliğini kanıtladığını" belirterek İsrail'e karşı ekonomik baskı uygulanması çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Herhangi bir Arap veya İslam devletine yönelik her türlü saldırı, ortak güvenliğimize yapılmış bir saldırıdır," dedi ve "İsrail saldırganlığını önlemek için pratik tedbirler alınmasında" ısrar etti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İsrail hükümetinin "bölgedeki tüm barış çabalarını engellediğini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pizişkiyan, Katar'a yönelik saldırıyı "bariz bir saldırganlık eylemi" olarak kınadı. Pizişkiyan, "İsrail'in hedefi dışında hiçbir Arap veya İslam ülkesi yoktur," uyarısında bulundu ve "bu kibirli varlığa" karşı birlik çağrısı yaptı.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, saldırıyı "her Arap ve Müslümana yapılmış bir saldırı, uluslararası hukuka bariz bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Jozef Aun, saldırının amacının "arabuluculuğa ve müzakerelere suikast düzenlemek" olduğunu söyledi. Aun, "Doha'ya yapılan saldırıdan sonra tablo nettir ve yanıt da aynı netlikte olmalıdır," diye vurguladı.

Dışişleri bakanları zirve öncesi toplandı

Pazar günü Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını ele almak üzere pazartesi günü yapılacak olağanüstü Arap-İslam zirvesi öncesinde Doha'da kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Katılımcılara göre bakanlar, Katar'ın güvenliğinin "Arap ve İslam ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğunu ilan etti.

Bakanlar, İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısının uluslararası hukukun ihlali ve Arap, bölgesel ve uluslararası istikrarı tehdit eden tehlikeli bir gerilim tırmanışı olduğunu vurguladı.