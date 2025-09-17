Globes: İsrail'in savunma sanayisi Filipinleri kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Globes’un aktardığına göre, Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, dün Manilla’daki parlamento oturumunda, ülkesinin İsrail’den silah alımını durdurmayı planladığını bildirdi. Bakan Teodoro’nun açıklaması, Gazze Şeridi’ndeki soykırım savaşı nedeniyle, İsrail ile yapılan anlaşmaların durdurulması yönündeki siyasi baskılara yanıt olarak geldiği belirtildi.

Haberde, Filipinlerin, İsrail savunma şirketleri için önemli bir müşteri olduğu kaydedildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’ne (SIPRI) göre, 2019–2023 yılları arasında Filipinler, İsrail’den yapılan silah alımlarında toplamın %12’si ile dünya genelinde ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde Hindistan %37 ile birinci, ABD ise %8,7 ile üçüncü sırada bulundu.

Teodoro, mevcut taahhütlerden çekilememeyi, sözleşme hukukunda gerekli uzmanlığın bulunmamasına bağlayarak, “Bir ders aldık” ifadelerini kullandı.

Parlamento oturumunda, bakanın sözleşmeleri durdurma kararına rağmen bir ay önce Elbit Systems ile imzalanan ve uzun süredir kullanılan ATMOS obüsleri için 250 milyon Filipin pesosu tutarındaki 155 mm mermilerin alımını içeren görece küçük bir anlaşmanın tartışıldığı bildirildi. Bakan, bunun sadece mevcut sözleşmelerin devamı olduğunu belirtti.

Filipinler’in adımının, genel olarak İsrail savunma ihracatındaki eğilimleri yansıtabileceği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Savunma İşbirliği Müdürlüğü (SIBAT) verilerine göre, İsrail’in savunma ihracatı geçen yıl 14,795 milyar dolara ulaşarak 2023’e göre %11,7 artış gösterdi ve beş yıl içinde iki katına çıktı. Ancak bu dönemde Uzak Doğu’ya yapılan satışların payı bir yılda %48’den %23’e gerilerken, Avrupa’ya yapılan satışların payı %35’ten %54’e yükseldi.

Teodoro, Filipinler’in İsrail’den yeni sistemler almadığını, yalnızca mevcut sistemler için ekipman temin ettiğini belirtti. Bakan, “Aynı sistemleri edinmek, modernizasyon programından önemli bir kaynak tahsisini gerektirir. Bu nedenle mevcut sistemlerle devam etmek daha mantıklı görüldü.” ifadelerini kullandı.

Savunma modernizasyon programı kapsamında, Filipinler donanması İsrail şirketleriyle yapılan sözleşmelerle filolarını geliştirdi. Tam bir yıl önce ülke, İsrail Tersaneleri’nden iki FAIC hızlı taarruz gemisi teslim aldı; gemiler Rafael’in MLR-NLOS füze sistemi ve Spike NLOS elektro-optik füzeleri ile donatıldı.

İsrail-Filipinler iş birliğinin, Manilla’nın güvenlik güçlerini modernize etmeyi hedefleyen Horizon 3 (2023–2028) programı kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Önceki iki programda, deniz araçları, uçaklar ve topçu sistemlerini kapsayan projelerde İsrail savunma şirketlerinin önemli rol oynadığı bildirildi.

Teodoro, Elbit Systems’ten alınan ekipmanın Filipinler ordusu tarafından önümüzdeki yirmi yıl boyunca kullanılmaya devam edileceğini ifade ederek, söz konusu sözleşmenin ülkenin tedarik zincirini çeşitlendirme ihtiyacına yönelik bir deneme niteliği taşıdığını belirtti. Bakan, “Kiminle sözleşme yaptığımız, nasıl sözleşme yaptığımız ve sözleşmede neleri yazdığımız konusunda da bir ders aldık. Şu anda mevcut yetenekleri devre dışı bırakma konumunda değiliz; o dönemde iyi görülen bir düzenleme nedeniyle şimdi bu durumla baş başa kaldık.” dedi.