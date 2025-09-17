Ortagus, orduyu adım adım denetlemek için Lübnan'a gidiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Ahbar’a konuşan üst düzey kaynaklara göre, ABD Orta Doğu Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, hükümetin silah kısıtlama kararını uygulamak için Lübnan Ordusu’nun geliştirdiği planı incelemek üzere Pazar günü Beyrut’a geliyor.

Ortagus ayrıca Pazartesi yapılacak ‘Mekanizmalar’ komitesi toplantısına da katılacak.

Kaynaklara göre Ortagus, henüz siyasi yetkililerle görüşme talebinde bulunmadı; ziyaret tamamen askeri ve güvenlik dosyalarıyla sınırlı olacak.

Aynı kaynaklar şunları söyledi:

“5 Eylül oturumunun ardından bazı çevrelerin düşündüğü gibi silah meselesi rafa kaldırılmadı. Hiçbir uzlaşma ya da geri adım söz konusu değil. Washington projesine devam ediyor. Ortagus’un ziyareti, Amerikalıların ordunun her adımını doğrudan izlediğini ve sürecin gecikmeye izin vermeyen sıkı bir denetim mekanizmasıyla yürütüldüğünü gösteriyor.”

Lübnan ayrıca mevcut büyükelçi Lisa Johnson’ın yerine atanacak Michel Issa’nın gelişini de bekliyor.

Atamanın önümüzdeki günlerde Senato tarafından onaylanması bekleniyor.

Beyrut’taki diplomatik kaynaklar, Issa’nın görev anlayışının henüz netleşmediğini belirtiyor.

Sadece geleneksel diplomatik temsilcilikle mi sınırlı kalacağı, yoksa bu rolün ötesine mi geçeceği belirsiz. Lübnan kökenli olması, ülkenin mezhepsel ve siyasi yapısını iyi bilmesi bu soruları daha da kritik hale getiriyor. Issa’nın Ortagus’un yürüttüğü dosyaların bir kısmını devralıp devralmayacağı da merak konusu.

Öte yandan, ABD elçisi Thomas Barrack’ın Issa’ya destek olmak istediği bildiriliyor. Barrack’ın, yeni büyükelçiyle iş birliği yaparak Lübnan’da geleneksel büyükelçilik çerçevesinin ötesine geçen bir ilişki ağı kurmayı hedeflediği ifade ediliyor.