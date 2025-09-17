Rusya 'en yeni silah sistemlerini' Irak'a sunmaya hazır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile gerçekleştirdiği görüşmede Moskova’nın Bağdat ile askerî alanda tam kapsamlı iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

Şoygu, ülkesinin Irak’a “modern silahlar ve askerî teçhizat” sağlamaya hazır olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Rus yapımı en yeni silah sistemleri ve askerî ekipmanları Irak’a sunmaya hazırız. Bu sistemler, Rusya’nın yürüttüğü askerî operasyonlar sırasında sahada taktiksel ve teknik olarak etkinliğini kanıtlamıştır.”

Salı günü çalışma ziyareti kapsamında Bağdat’a gelen Şoygu, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Başbakan Sudani, bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek, iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında daha etkin rol üstlenmesi ve Gazze’ye yönelik “haksız savaşın” sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şoygu ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in selamlarını Sudani’ye iletti.

Irak’ın gelecek ay düzenlenecek Rus-Arap zirvesine katılımının önemine dikkat çeken Şoygu, Moskova’nın Irak’la çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiğini vurguladı.