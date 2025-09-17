Futbol dünyasından İsrail’e 'kırmızı kart'

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Aralarında ünlü eski futbolcuların ve futbol destek gruplarının da bulunduğu #GameOverIsrael kampanyasının, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi futbol tarihine öncülük etmiş ülkelerin İsrail futbol takımlarını askıya alması amacıyla başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu ülkelerin İsrail kulüp takımlarını kıta turnuvalarından men etmesinin ve İsrailli futbolcuların yerel liglere katılmasının engellenmesinin beklendiği belirtildi.

Kampanyanın ayrıca Belçika, Yunanistan, İrlanda, Norveç ve İskoçya üzerinde de baskı kurmayı hedeflediği kaydedildi. İnsan hakları örgütleri, aktivist gruplar ve tanınmış kişilerin kampanyaya destek verdiği aktarıldı.

İngiltere merkezli Novara Media, kampanyaya destek verenler arasında eski Fransız futbolcu Eric Cantona ile eski İngiliz futbolcu ve yorumcu Gary Lineker’in bulunduğunu bildirdi.

Haberde, eski Yunan maliye bakanı Yanis Varoufakis, İrlandalı oyuncu Liam Cunningham ve İngiliz sanatçı Bobby Vylan gibi isimlerin de kampanyayı desteklediği belirtildi.

Filistinlilerin yaşamına yönelik saldırılara protestolar

Novara Media’nın aktardığına göre, dokuz ülkede koordineli protestolar planlandığı ve protestocuların federasyonlardan Tel Aviv rejiminin “Filistinlilerin yaşamına yönelik saldırılarına” karşı tavır almasını talep ettiği bildirildi.

Kampanyanın, İsrail’in Filistinlilere karşı sürdürdüğü işgal ve saldırıları, özellikle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım savaşını hedef aldığı ifade edildi.

Destekçilerin, savaş sırasında yaklaşık 65 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, bunların arasında 774 sporcunun ve Gazze spor camiası mensubunun bulunduğunu ve kıyı şeridindeki birçok spor tesisinin yok edildiğini protesto ettiği belirtildi.

“Normalleşmek suç ortaklığıdır”

Novara Media, eski BM özel raportörü Richard Falk’ın uluslararası toplumun İsrail’in saldırganlığını sürdürmesine dolaylı olarak göz yumduğunu ifade ettiğini bildirdi.

Falk, İsrail’in yıllardır kültür ve spor aracılığıyla uluslararası hukuku ve insan hakları ihlallerini aklamaya çalıştığını belirterek, “Spor otoriteleri bu soykırım sırasında utanç verici biçimde suç ortağı oldu” dedi.

Falk’ın açıklamasında, Avrupa ve dünya genelindeki futbol federasyonlarının İsrail’i boykot etmesinin hem meşru hem de ahlaki bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Haberde, geçen ay İtalya Futbol Antrenörleri Derneği’nin ülke federasyonundan İsrail rejiminin askıya alınmasını talep ettiği bildirildi. Norveç Futbol Federasyonu’nun, İsrail takımıyla oynayacağı eleme maçından elde edilecek gelirleri Gazze’ye insani yardım olarak aktaracağı ifade edildi.

Son olarak, İspanya Başbakanı’nın uluslararası spor etkinliklerinden İsrail’in tamamen çıkarılması çağrısında bulunduğu ve rejimin bu platformları askeri kampanyasını aklamak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiği kaydedildi.