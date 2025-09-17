Siyonist orduda kriz: 17 bin asker kaçağı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejim ordusunun Personel Dairesi Başkanı Tümgeneral Dado Bar Klifa, Knesset Devlet Denetim Komitesi’nde yaptığı açıklamada işgal ordusunun büyük bir insan gücü krizi yaşadığını itiraf etti.

Bar Klifa, orduda 12 bin askere varan operasyonel açık bulunduğunu, bunun 6 ila 7 bininin muharip unsurdan oluştuğunu belirtti. Siyonist general, ordunun teknik olarak asker toplayabilecek durumda olduğunu ancak firarlar, erken terhis talepleri ve toplumsal baskılar nedeniyle bu açığın her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Özellikle Uman’a giden gençler arasında askerlikten kaçışın arttığını kabul eden Bar Klifa, “haredi” kesimden gelen protestoların orduyu ciddi biçimde yorduğunu dile getirdi. Ayrıca, çok sayıda avukatın askerlikten kaçanlara “sahte muafiyet belgeleri” verdiğini öne sürdü.

Rejim medyası, resmi rakamlara göre 17 bin 451 kişinin askerlikten kaçtığını aktarırken, mevcut yasal boşlukların bu kişilerin cezadan kurtulmasına yol açtığına dikkat çekildi.

Bu itiraf, işgal ordusunun sadece Gazze ve Lübnan cephelerinde değil, içeride de derin bir krizle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor.