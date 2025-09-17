Hizbullah Lideri Naim Kasım: İsrail yok olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İsrail’in geçen yıl Lübnan’da gerçekleştirdiği Pejger patlamalarının yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, yaralıların direnişin öncüleri ve ümmete ışık tutan örnekler olduğunu vurguladı.

Şeyh Kasım, “Pejger yaralıları basiretin öncüleri, ümmet için umut kapısı ve Allah’a itaate adanmış ebedî hayatın simgesidir. Siz, yolun doğruluğunu gösteren ışıksınız, hayatı gerçek anlamda direniş ruhuyla devam ettiriyorsunuz” dedi.

Kasım, yaralıların sadece direnişte değil, ilim, kültür, sosyal hizmet ve medya alanlarında da üretkenliğe yöneldiğini kaydederek, “Sizin azminiz ve yaralarınıza rağmen ortaya koyduğunuz çaba, sıradan bir çabadan katbekat daha kıymetlidir. Bu, hakiki bir cihad ve ihlas örneğidir” diye konuştu.

Hizbullah lideri, yaralıların İslam davasına, Resulullah’ın yoluna, Ehlibeyt’in rehberliğine, İmam Humeyni’nin mirasına ve İmam Hamanei’nin önderliğine bağlı kalarak yürüdüklerini, İmam Mehdi’nin (af) sancağını beklediklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda Şeyh Kasım, işgal rejiminin akıbetini şöyle dile getirdi: