Gazze'de çocuklar, hem hastalıklara hem de açlığa karşı yaşam mücadelesi veriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci İsrail soykırımı sonucu Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket konusunda uluslararası yardım kuruluşları kötüleşen krizin yüz binlerce sivili; özellikle de çocukları, hastaları ve yaşlıları açlık ve hastalıktan dolayı ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığı konusunda uyarıyor.

Bölgedeki hastaneler, katil İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyor, en temel sağlık hizmetlerini sağlama konusunda dahi zorlanıyor.

Bebek maması, ilaç ve tıbbi malzeme gibi temel ürünlerin girişinin bile ciddi şekilde kısıtlandığı Gazze Şeridi'nde açlık artık günlük hayatın bir parçası haline geldi, aileler parçalandı, hastaneler "ölüm duraklarına" dönüştü.

İşgalci İsrail saldırılarının hedeflerinden biri olan hastanelerin bombalandığı, yıkıldığı ve hizmet dışı bırakıldığı Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi de neredeyse durma noktasına geldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bin 200'den fazla çocuğun hayatını kurtarmak için acil tıbbi tahliyeye ihtiyacı bulunuyor.

Filistinli Meryem yetersiz beslenme ve çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nde kızı Meryem'in başında bekleyen Filistinli anne Dua Ebu Mustafa, bölgedeki ağır şartların gölgesinde verdikleri yaşam mücadelesini aktardı.

Filistinli anne, kızının yetersiz beslenme ve çok sayıda sağlık sorunuyla boğuştuğunu dile getirdi.

Ebu Mustafa, kızının durumunu şöyle aktardı:

"Kızım Meryem, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında dünyaya geldi. Doğduğu günden bu yana yetersiz beslenme, nörolojik ve başka sağlık sorunları yaşıyor. Abluka nedeniyle Gazze'de herhangi bir tedavi imkanı da yok. Bu da sorunları daha da kötüleştiriyor."

Gazze dışında tedavi gerekiyor, bölgeden çıkamıyor

"Meryem'in Gazze Şeridi dışında tedaviye edilmesi gerekiyor ancak abluka, bölge dışına çıkışı önünde engel teşkil ediyor." diyen Ebu Mustafa, "İsrail saldırıları, anneleri ve çocukları çok etkiliyor, yiyecek ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlardan yoksunuz." ifadesini kullandı.

Ebu Mustafa, konuşmasını "Şu anda kızımın geçimini sadece ben sağlıyorum. Her gün onunla birlikte ölüyorum. Meryem'in diğer çocuklar gibi oynamasını istiyorum." sözleriyle tamamladı.

Oğlu için tedavi çağrısı

Filistinli bir diğer anne Mesude Vehbe, birçok hastalıkla mücadele eden oğlu için Gazze'de tedavi olma imkanın olmadığını söyledi.

Anne Vehbe, "Oğlum Ubeyde'nin kalbi delik ve fiziksel engeli bulunuyor. Ayrıca yetersiz beslenme sorunu yaşıyor, tedavi de yok." diye konuştu.

Çocuklarından birini İsrail bombardımanında kaybeden Vehbe, yaşadıkları şartların çok ağır olduğuna işaret ederek, uluslararası kuruluşlara Ubeyde'ye merhamet nazarıyla bakmaları; Gazze Şeridi dışında tedavi sağlamaları çağrısında bulundu.