Gazze’de 712. gün: İnternet tamamen kesildi, işgalciler 140 noktayı vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin Gazze’de başlattığı soykırım savaşı 712. gününe girerken, saldırılar daha da şiddetlendi. İşgal ordusu, ABD’nin tam desteğiyle Gazze şehrine kara harekâtı başlatırken, savaş uçakları, helikopterler ve topçularla en az 140 noktayı hedef aldı. Aralarında okullar, evler, mülteci kampları ve pazar yerlerinin bulunduğu sivil bölgeler yoğun bombardıman altına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, sadece son 24 saatte 59 Filistinli şehit oldu, 386 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana şehit sayısı 64 bin 964’e, yaralı sayısı ise 165 bin 312’ye yükseldi. On binlerce sivil hâlâ enkaz altında bulunuyor.

İşgal ordusu ayrıca, Gazze’de interneti tamamen keserek sivilleri dünyadan izole etti. Bu saldırılar sırasında İsrail, daha önce “güvenli bölge” ilan ettiği Han Yunus’un el-Mevasi bölgesindeki mülteci çadırlarını dahi hedef aldı; 5 kişi şehit oldu, çok sayıda sivil yaralandı.

Gazze’de katliam sürerken, işgal rejimi dış cephelerde de darbe aldı. Yemen’den atılan bir füzenin işgal topraklarına doğru ilerlediği bildirildi, Eilat yakınlarındaki Ramon Havalimanı çevresinde sirenler çaldı. Ayrıca İsrail medyası, kuzeyde direnişin düzenlediği İHA saldırısı nedeniyle panik yaşandığını aktardı.

Uluslararası tepkiler de artıyor. Katar, Brezilya ve İrlanda işgalci rejimin kara saldırısını sert ifadelerle kınadı. Katar, saldırıların soykırımın devamı olduğunu belirtirken; Brezilya, İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguladı. İrlanda Cumhurbaşkanı ise İsrail ve onu silahlandıran ülkelerin Birleşmiş Milletler’den atılması gerektiğini söyledi. İspanya Kralı da “Gazze’de yaşanan insani felaket tarif edilemez” diyerek sivillerin çektiği acıya dikkat çekti.

Yemen Dışişleri Bakanlığı ise Doha zirvesinde somut karar alınmamasını eleştirerek, “Siyonistler sadece güç dilinden anlar. Yeminimiz olsun, Yemen Gazze’nin yanında kalacak” mesajını verdi.