Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in gözetiminde hareket eden HTŞ rejimi, Suriye topraklarını İsrail’in saldırı ve yayılmacı planlarına açmayı sürdürüyor. ABDmerkezli Axios’un raporuna göre, katil İsrail hükümeti, HTŞ lideri Colani'ye detaylı bir “güvenlik anlaşması” teklifi sunmuş; bu teklif, İsrail’in gelecekte İran’a yönelik saldırılarına imkan sağlayacak bir hava yolu koridoru içeriyor.

Söz konusu plan, Şam’ın güneybatısından işgal altındaki Filistin sınırına kadar uzanan askeri tampon bölgeleri içeriyor ve HTŞ rejiminin ABD ve İsrail’in güvenlik çıkarlarına boyun eğmesini hedefliyor. Kaynaklar, ABD’nin eski yönetimi altında süren gizli diplomasiyle İsrail’in Suriye üzerindeki etkisini artırdığını belirtiyor.

HTŞ yönetimi, Siyonist İsrail’in teklifine resmi bir yanıt vermedi; ancak karşı teklif hazırlığı içinde. Bu hafta Londra’da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ran Dermer, HTŞ rejimi Dışişleri Bakanı Şeybani ile üçüncü tur görüşmeleri gerçekleştirecek. ABD arabulucusu Tom Barak’ın da katılacağı toplantıda küçük ilerlemeler kaydedilse de kısa vadede bir anlaşma beklenmiyor.

Axios, bu önerilen anlaşmanın 1974’teki ateşkes anlaşmasının yerini almayı hedeflediğini ve Siyonist İsrail’in Suriye topraklarını işgal ederek HTŞ rejiminin güvenlik ve egemenlik alanlarını kısıtlamayı sürdürdüğünü vurguluyor. Siyonist İsrail, Suriye topraklarında geniş silahsızlandırılmış bölgeler ve uçuşa yasak alanlar talep ederken, kendi sınırını değiştirmiyor.

Teklifin en kritik maddesi, Siyonist İsrail’in Suriye üzerinden İran’a doğrudan bir hava koridoru oluşturması; böylece İsrail, bölgedeki ABD destekli müttefiki aracılığıyla İran’a yönelik saldırılarını kolaylaştıracak. Netanyahu’nun, HTŞ lideri ile BM Genel Kurulu çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirme isteğine rağmen, kaynaklar bunun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

HTŞ rejimi, ABD ve İsrail’in kuklası olarak hareket ederek Suriye ve bölge halklarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu işbirliği, bölgesel barış ve egemenliğe doğrudan bir tehdit oluşturuyor. İran, bölgedeki işgalci ve yayılmacı güçlere karşı durmaya devam edecektir.