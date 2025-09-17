Maduro: ABD, Venezuela'yı işgal ve zenginliklerini ele geçirme peşinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine karşı yürüttüğü saldırının “emperyalist bir girişim” olduğunu belirterek, amacın Venezuela’nın doğal kaynaklarını ele geçirmek ve işbirlikçi bir hükümet dayatmak olduğunu açıkladı.

Maduro, ABD tehdidini bertaraf etmenin yolunun ülkenin tamamının birlik içinde hareket etmesi olduğunu vurguladı. Başkan, “ABD, uluslararası hukuku hiçe sayarak Venezuela’ya karşı etik dışı bir savaş yürütüyor” dedi.

15 Eylül’de Maduro, ABD’nin nükleer tehditler ve işgal hazırlıkları yaptığını, binlerce askerini özellikle Porto Riko çevresinde konuşlandırdığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Karayipler bölgesine askerî güç gönderme emirleri ve 3 Aegis füzeli destroyer ile yaklaşık 4 bin deniz piyadesi sevkiyatı Maduro tarafından “bölgesel barış ve güvenliğe doğrudan tehdit” olarak nitelendirildi.

Maduro, Venezuela’nın meşru müdafaa hakkını kullandığını ve yaşananların sadece göz boyama değil, açık bir askerî ve diplomatik saldırı olduğunu belirtti.