Yemen’den tepki: Kınamalar Siyonistleri durdurmaz, direnişi örnek alın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakanlığı, Doha’da düzenlenen Arap-İslam zirvesinin sonuçlarını yetersiz ve hayal kırıklığı yaratıcı olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, zirvede işgalci İsrail’i uluslararası hukuka uymaya zorlayacak ve Gazze’ye yönelik saldırıları, abluka ve tehditleri durduracak hiçbir ciddi adımın atılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Arap ve İslam halklarının bu zirveden diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesi, kapsamlı ambargoların devreye alınması, Gazze ablukasının kırılması ve direnişe somut destek sağlanması gibi kararlar beklediği, ancak sonuçların yalnızca kınama düzeyinde kaldığı belirtildi.

Yemen Dışişleri, zirve sürerken Gazze’de kanın akmaya devam ettiğini, ABD’nin “İsrail yalnız değildir” mesajı gönderdiğini ve hemen ardından işgal ordusunun kara saldırısını başlattığını hatırlattı. Bakanlık, alınan yetersiz kararların siyonist işgalcileri daha da küstahlaştıracağını ve soykırımı hızlandıracağını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, bazı Arap ve İslam ülkelerinin sessizliğinin utanç verici olduğu, buna karşılık Malezya ve Pakistan gibi ülkelerin onurlu tavırları takdirle karşılandığı belirtildi. Yemen, tüm tecrübelerin gösterdiğini hatırlatarak “İsrail yalnızca güç dilinden anlar; hak, kınamalarla değil, fiili adımlarla alınır” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Yemen’in Gazze’ye yönelik desteğini tüm imkanlarıyla sürdüreceğini, bedeli ne olursa olsun bu desteğin devam edeceğini ve işgal bitene kadar Filistin halkının yanında yer alacağını açıkladı.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi danışmanı Abdulilah Hacer de, Doha zirvesinin “boş ve etkisiz” olduğunu vurgulayarak, zirvede Yemen’in kahramanca Filistin’e verdiği desteğe bile değinilmediğini eleştirdi. Hacer, Arap ve İslam ülkelerine çağrıda bulunarak, “Siyonistlere karşı gerçek model; Yemen, Lübnan, İran ve direniştir. Bu düşman bu ülke ve hareketler karşısında hiçbir hedefini gerçekleştiremedi” dedi.