Mısır'dan göstermelik tepki: 35 milyar dolarlık ticaret sürerken savaş şovu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, işgal altındaki Filistin’de yaşanabilecek gelişmelere karşı ülkesinin kapsamlı bir plan hazırladığını ve tüm devlet kurumlarının her senaryoya karşı teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

Madbuli, Mısır’ın hiçbir şekilde Gazze’den Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ya da Filistin meselesinin gündemden silinmesine izin vermeyeceğini vurguladı. “Büyük İsrail” adı altında dayatılan işgalci projelerin dikkatle incelendiğini, bu planlara karşı caydırıcı tedbirlerin hazırlandığını söyledi.

Başbakan ayrıca Mısır halkına seslenerek, bölgedeki zorlukların ve ülkeye karşı yürütülen komploların farkında olmaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Siyonist rejimin eski istihbarat subayı ve askeri uzmanı Tal Ortan, Tel Aviv’in istihbarat servislerini uyararak, “Mısır, İsrail’le savaş hazırlığı yapıyor, Kahire yakından izlenmeli” ifadelerini kullandı.