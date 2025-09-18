Şeyh Naim Kasım: İsrail Yıkıma ve Çöküşe Doğru Gidiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Şeyh Naim Kasım, bugün (Çarşamba günü) yaptığı konuşmada, İsrail’in pager cihazlarını patlatarak işlediği bu suçu hatırlatarak, şöyle dedi: “İsrail bir işgalci ve suçludur; bu rejim mutlaka yıkılacaktır.”

Şeyh Kasım, söz konusu saldırıda yaralananlara hitaben şöyle konuştu: “Sizler yaralarınızı iyileştiriyorsunuz ve bunun üstesinden geleceksiniz. Bu sınavdan başarıyla geçtiniz ve iyileşme sürecindesiniz. Yolunuza, görme yetisinin ötesinde bir basiretle devam ediyorsunuz.”‘Zafer sizin olacak, çünkü siz gerçek direnişsiniz’

Şeyh Naim Kasım şöyle devam etti: “Düşman, bu mücadelede sizin rolünüzü ortadan kaldırmak istiyordu. Ancak siz hâlâ aktif olarak rol alıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Yara almanıza rağmen ortaya koyduğunuz mücadele, büyük bir değer taşıyor. Sizler, şehitlerin efendisi Seyyid Hasan Nasrallah’ın ve direniş liderlerinin yolunu sürdürüyorsunuz.”“Siz gerçek direnişin öncülerisiniz. Şunu bilin ki, İsrail yıkılacaktır; çünkü o bir işgalci, suçlu ve saldırgandır. Zafer sizin olacaktır.”Şeyh Kasım ayrıca şunları söyledi:“Siz yaralılar, basiretin öncüleri, umudun anahtarı, sonsuz yaşama olan sevginin timsali, hayatın ışığı, eğitmenler, rehberler ve yol göstericilersiniz.”