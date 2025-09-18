Pezeşkiyan: Tek taraflılık dönemi sona erdi / Lula da Silva: Amerikan halkı Trump'ın hatalarının bedelini ödeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyov ile yaptığı görüşmede şöyle konuştu: “İran ve Rusya gibi bağımsız ülkelerin başarılı iş birliği modeli, dünyada tek taraflılık döneminin sona erdiğini gösterecektir. Bizler, tek taraflı güçlere ihtiyaç duymadan ve onlara bağımlı olmadan ülkelerimizi gelişme ve ilerlemeye götürebileceğiz.”

Parstoday’in IRNA’dan aktardığına göre, Pezeşkiyan bu görüşmede İran ile Rusya arasındaki ortak iş birliklerinin ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke yetkililerinin ulaşım, enerji ve elektrik santrali alanlarında yapılan ikili anlaşmaların uygulanmasına yönelik ciddi çabalar içinde olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan: “İran İslam Cumhuriyeti, bu anlaşmaların uygulanmasını ciddiyetle gündemine almış ve ortak iş birliği için tüm gerekli altyapılar hazırlanmıştır. Tahran ile Moskova arasındaki iş birliğinin önünde hiçbir engel yoktur.” dedi.

ABD’li Senatör: Gazze savaşı bir toplu soykırımdır

Amerika’nın Vermont Eyaleti bağımsız senatörü Bernie Sanders, Siyonist rejimin politikalarını bir kez daha eleştirerek, “Gazze’ye karşı yürütülen savaş bir toplu soykırımdır.” dedi. Sanders, Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin, bölgede etnik temizlik politikası izlediğini vurguladı.

Lula da Silva: Amerikan halkı, Trump’ın hatalarının bedelini ödeyecek

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump’ın politikalarını sert şekilde eleştirerek, “Trump ABD’nin başkanı olabilir ama dünyanın imparatoru değil,” dedi.

BBC ile yaptığı röportajda, ABD’nin Trump döneminde Brezilya’dan ithal edilen kahve ve et gibi ürünlere %50 oranında gümrük tarifesi uygulamasını tamamen siyasi bir adım olarak değerlendirdi ve şunları söyledi: “Amerikan halkı, Trump’ın Brezilya ile ilgili hatalarının bedelini ödeyecek.”

İspanya'dan 2026 Dünya Kupası tehdidi: Siyonist rejim katılırsa boykot edebiliriz

İspanya’da 2018’den bu yana iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi sözcüsü Patxi López, Siyonist rejimin Dünya Kupası’na katılması halinde, İspanya hükümetinin bu turnuvayı boykot etmeyi destekleyebileceğini açıkladı.

López, “Nihai karar, İsrail rejimine karşı atılacak adımlar doğrultusunda uygun bir zamanda alınacaktır.” dedi.

Trump’ın İngiltere ziyaretine karşı İngilizlerden büyük protesto

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye yaptığı ikinci resmi ziyareti sırasında, binlerce protestocu Çarşamba günü Londra sokaklarında yürüyüş düzenleyerek bu ziyarete karşı olduklarını dile getirdi.Farklı milletlerden ve toplum kesimlerinden oluşan protestocular, ellerinde pankartlarla ve sloganlarla Trump’ı ırkçı, bölücü ve otoriter bir lider olarak tanımladılar ve “Trump’ın İngiltere’de yeri yok” mesajını verdiler.