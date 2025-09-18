Tarihin En Büyük Futbol Boykotu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin İsrail’in uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesi için girişim başlattığını açıkladı. Sanchez, “Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde nasıl men edildiyse, İsrail de Gazze’de işlediği suçlar nedeniyle aynı yaptırımlarla karşı karşıya kalmalıdır” diyerek, Madrid’in bu konuda kararlı bir tutum aldığını vurguladı.

El Mundo’da yer alan habere göre Sanchez, sosyalist milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, “Uluslararası spor organizasyonları İsrail’in katılımını yeniden değerlendirmelidir. Çifte standart olamaz. Rusya dışlandıysa, İsrail de dışlanmalıdır” ifadelerini kullandı. İspanyol hükümeti, Gazze’de yaşananları açıkça “soykırım” olarak nitelendirirken, uluslararası toplumun sessizliğinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

İspanya’da üç hafta boyunca süren bisiklet turu Vuelta esnasında yaşanan yoğun protestolar da hükümetin tavrını sertleştirdi. Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegría, “Halkımızın ortaya koyduğu barışçıl tepki göz ardı edilemez. Bu bir dönüm noktası olmalı. İsrail’e karşı aynı yaptırımlar uygulanmalıdır” dedi.

Tartışma sadece sporla sınırlı değil. Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İspanya’nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na İsrail dışlanmazsa katılmayacağını açıklamıştı. Koalisyon ortağı Sumar ise hükümete “maksimum baskı” yapacaklarını duyurarak, İspanya’nın hem kültürel hem sportif alanlarda İsrail’le aynı sahnede yer almaması gerektiğini savundu.

Sanchez, uluslararası alanda da farklı bir pozisyon aldıklarını belirterek, “Biz kurbanların yanında, saldırganların karşısındayız. Bugün İspanya Avrupa’nın onurunu kurtarıyor” dedi. Hükümetin bu tavrı, İspanya’yı Filistin meselesinde en sert çıkış yapan Avrupa ülkesi konumuna getirdi.