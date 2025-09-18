Amerikalılar, Zengezur Koridoru’nu Geliştirmek İçin Bakü’ye Geldi

Nahçıvan’ı Azerbaycan topraklarına bağlama konusunu yıllarca gündeme getirdikten sonra, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov 8 Eylül’de ABD’den bir ticaret heyetini ağırladı. Bu görüşmede taraflar, transit projelerinin ekonomik, enerji ve güvenlik yönlerini ele aldı.

Görüşmede, Amerikalı ve Azeri yetkililer, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kıza bir süre önce Amerika’nın arabuluculuğuyla imzalanan ve Ermenistan topraklarından geçerek Bakü ile Nahçıvan bölgesi arasında doğrudan bağlantı sağlayan Zengezur Koridoru’nun önemini vurguladılar. Zengezur Koridoru’nun yanı sıra, Azerbaycan’ın Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Bakü Uluslararası Limanı ve Alat Serbest Ekonomik Bölgesi gibi daha önceki önemli projeleri de ele alındı.

Bu projeler, son yıllarda bu ülkenin temel transit altyapısı haline gelerek yabancı yatırımları çekmekte ve bölgesel ticaret akışlarını artırmaktadır.

Azerbaycan, son yirmi yıldır Avrupa’ya enerji tedarikinde önemli bir rol oynamış ve şu anda gaz ihracatı 14 ülkeye yayılmıştır. Taraflar arasında görüşülen temel konulardan biri olan bu durum, Rusya’nın Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlamada tehdit oluşturması anlamına geliyor.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, ABD heyetiyle gerçekleştirdiği ayrı bir görüşmede ABD ile stratejik iş birliğinin genişletilmesinin önemini vurgulayarak, “Çabalarımız, tüm bölge için maksimum ekonomik fayda sağlamak amacıyla ticaret ve enerji rotalarını çeşitlendirmektir.” dedi.

Cabbarov, X sosyal medya platformunda yayınlanan bir mesajda Azerbaycan’ı ulaşım ve transit merkezi olarak nitelendirdi ve ülkesindeki birçok altyapı girişimine değindi ve ayrıca Amerikan şirketlerini Azerbaycan pazarına girmeye ve yatırım yapmaya davet etti.

Öte yandan, yeni açıklanan istatistikler, Zengezur’un da dahil olacağı ara transit güzergahının kapasitesinin ve performansının arttığını gösteriyor.

Azerbaycan Demiryolları Genel Müdürü Ruşen Rüstemov’a göre, 2025 yılının ilk sekiz ayında bu güzergah üzerinden Azerbaycan’a 265 Çin yük treni giriş yaptı. Bu rakam, geçen yılki 168 trene kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor. Aynı dönemde Bakü Limanı’nda da yaklaşık 70 bin TEU konteyner taşındı. Bu rakam, geçen yıla göre %47 artışa işaret ediyor.

Bu gelişmeler, Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları Şahin Mustafayev ve Mher Grigoryan’ın gerçekleştirdikleri karşılıklı ziyaretlerden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Bu ziyaret, müzakerelerin ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin önünü açabilir.