Netanyahu’dan Şok İddia: “Hedefimiz İnsansız Gazze

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Son dönemde İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonları yoğunlaştı. Siyonist ordu, “nihai işgal” amacıyla başlattığı kapsamlı kara harekatında sivil kayıpların artmasına neden olurken, özellikle yoğun bombardıman altında kalan çocuk hastanesinin vurulması uluslararası tepki çekti. 80 çocuk hastanede tedavi görürken, hedef alınan hastane büyük yıkım yaşadı.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 350 bin sivil güvenlik gerekçesiyle şehirden kaçtı. Ancak on binlerce Filistinli, yaşadıkları toprakları savunmak üzere geri dönerek direnç gösteriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, askeri harekatın amacının Gazze’yi “insansız” hale getirmek olduğunu belirterek, operasyonun sert ve uzun süreceğine işaret etti. Bu söylem, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bölgede artan gerilim ve sivillerin hedef alınması, insani kriz ve bölgedeki çatışmaların çözümü konusunda ciddi endişeleri beraberinde getiriyor.