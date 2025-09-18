Hizbullah’dan Lübnan’da İç Çatışma Tehdidine Sert Tepki: “ABD Planı İllüzyondan Öteye Gitmiyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah’ın meclisteki temsilcisi İhab Hamade, ülkesinde giderek artan iç siyasi gerilimlere dair gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Hamade, ABD tarafından sunulan “Lübnan Barış Planı”nın gerçekte iç çatışmayı artırmaya yönelik bir girişim olduğunu vurgulayarak, “Bu plan ülkeyi iç savaşa götürecek tehlikeli bir tuzaktır,” dedi.

Hamade, özellikle yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde Şii toplumu temsil eden Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakını hedef alan bir operasyonun devrede olduğunu söyledi. “Amacın, Şii toplumunun siyasi birliğini zayıflatmak ve onların alternatifi olduğu iddiasıyla yeni gruplar oluşturmak olduğunu” belirtti. Bu hamlenin anayasal üç kurumun hizalanmasına dayanarak Hizbullah’a karşı yapılacak bir siyasi darbeye zemin hazırlayacağını kaydetti.

Dışardan gelen bu müdahalelerin bir Siyonist-Amerikan projesi olduğunu savunan Hamade, “Bize kurulan komploların aslında onların kendilerine karşı kurulmuş olduğunu zamanla anlayacaklar. Biz milletimizin gücüyle ayakta kalacağız,” dedi.

Son dönemde Lübnan’da iç siyasi kutuplaşmaların ve dış müdahalelerin artması, ülkenin istikrarını tehdit ederken, Hizbullah’ın direnişi sürdüreceği ve ülkeyi iç savaştan korumak için kararlı olduğu mesajı dikkat çekiyor.