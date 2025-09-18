Refah’ta İsrail Ordusuna Ağır Darbe: Direniş Güçleri Stratejik Hedefleri Vurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Güney Gazze’de bulunan Refah bölgesi, İsrail ordusuna karşı gerçekleşen son saldırının merkezi oldu. Filistinli direniş grupları, bölgedeki stratejik noktalara düzenledikleri saldırılarla İsrail güçlerine ağır darbeler vurdu. Bölgeden gelen ilk raporlara göre, çatışmalarda birçok İsrailli asker etkisiz hale getirildi ve askeri ekipman zarar gördü.

İsrail ordusu, operasyon sonrası güçlerini yeniden sevk ederek bölgedeki kontrolü sağlamaya çalışırken, direniş kuvvetlerinin koordineli ve etkili saldırıları çatışmaların şiddetini artırdı. Sivil bölgelerdeki hareketlilik ve direnişin sürmesi bölgedeki tansiyonu yükseltiyor.

Uluslararası gözlemciler, Refah’taki gelişmelerin bölgedeki dengeleri değiştirebileceği ve mevcut krizi derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor. Yaşanan çatışmalar, Gazze’de devam eden gerilimin daha da tırmanmasına işaret ediyor.