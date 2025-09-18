  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Halep’te Yönetim Krizi: HTŞ Kontrolündeki Bölgede Bir Kadın Ölü Bulundu

18 Eylül 2025 - 16:53
News ID: 1728546
Halep’te Yönetim Krizi: HTŞ Kontrolündeki Bölgede Bir Kadın Ölü Bulundu

Halep’te, Hayat Tahrir eş-Şam (HTŞ) denetimindeki bölgede bir kadının cansız bedeni bulunması, bölgede artan güvenlik ve yönetim sorunlarını gözler önüne serdi. Olay, HTŞ’nin yerel halk üzerindeki kontrol yeteneğinde ciddi zaafiyetlere işaret ediyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin Halep kentinde HTŞ’nin kontrolündeki bir mahallede, kimliği henüz açıklanmayan bir kadın ölü olarak bulundu. Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, bölgedeki yönetim boşluğunun ve güvenlik zaafiyetlerinin artmasının halk arasında endişe yarattığını aktardı.

HTŞ’nin, kendi kontrolündeki alanlarda düzeni sağlamakta zorlandığı belirtilirken, son aylarda benzer olayların arttığı ve halkın şikayetçi olduğu bildiriliyor. Kadının ölüm sebebi henüz netlik kazanmazken, olayın soruşturulması için aşırı gruptan resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu gelişme, Halep’te direnişçi grupların içindeki güç mücadeleleri ve yönetim krizlerinin derinleştiğine dair işaretler olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki siviller, hem güvenlik hem de temel hizmetlerin sağlanması konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken, HTŞ’nin denetimindeki alanlarda istikrarın sağlanması giderek zorlaşıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha