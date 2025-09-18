Halep’te Yönetim Krizi: HTŞ Kontrolündeki Bölgede Bir Kadın Ölü Bulundu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin Halep kentinde HTŞ’nin kontrolündeki bir mahallede, kimliği henüz açıklanmayan bir kadın ölü olarak bulundu. Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, bölgedeki yönetim boşluğunun ve güvenlik zaafiyetlerinin artmasının halk arasında endişe yarattığını aktardı.

HTŞ’nin, kendi kontrolündeki alanlarda düzeni sağlamakta zorlandığı belirtilirken, son aylarda benzer olayların arttığı ve halkın şikayetçi olduğu bildiriliyor. Kadının ölüm sebebi henüz netlik kazanmazken, olayın soruşturulması için aşırı gruptan resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu gelişme, Halep’te direnişçi grupların içindeki güç mücadeleleri ve yönetim krizlerinin derinleştiğine dair işaretler olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki siviller, hem güvenlik hem de temel hizmetlerin sağlanması konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken, HTŞ’nin denetimindeki alanlarda istikrarın sağlanması giderek zorlaşıyor.