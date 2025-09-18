Başlık Çağrı Cihazı Saldırısının Birinci Yılında Hayatta Kalanlardan Intikam Kararlılığı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bir yıl önce yaşanan Çağrı Cihazı saldırısı, bölgede derin yaralar açmıştı. Saldırının hayatta kalanları, aradan geçen süreye rağmen hem fiziksel hem de ruhsal yaralarını taşıyor. Ancak, şiddetle anılan bu olayın yıl dönümünde yayımlanan video mesajla birlikte, yaşanan acıların unutulmadığı ve adalet talebinin sarsılmaz olduğu bir kez daha ortaya kondu.

Şeyh Naim Kasım’a gönderilen mesajda, saldırının üzerindeki gölgenin henüz kalkmadığı ve kurbanlar ile yakınlarının adalet arayışını sürdüreceği belirtildi. Aynı zamanda, bölgedeki dayanışma ruhunun zayıflamadığı, tam tersine intikam ve hesap sorma kararlılığının güçlendiği vurgulandı. Bu durum, geçmiş travmaların bölge siyaseti ve güvenlik dinamikleri üzerindeki etkisini canlı tutmaya devam ediyor.

Analistler, mesajın aynı zamanda direniş ve adalet taleplerinin politik ve toplumsal açıdan sürdürülebilirliğine dikkat çektiğini, saldırının kalıcı etkilerinin hala hissedildiğini belirtiyor. Bu tür anma ve dayanışma reflekslerinin, bölgedeki çatışma dinamiklerinin ve toplumsal hassasiyetlerin dikkatle ele alınması gerektiğine işaret ettiği yorumları yapılıyor.