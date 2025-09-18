Riyad-Sanaa Yol Haritası, BM Personel Kriziyle Zorlu Bir Sürece Girdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da Riyad ve Yemen’in Sanaa yönetimi arasında imzalanan barış yol haritası, uygulama aşamasında karşılaşılan BM personel krizinden olumsuz etkileniyor. BM’nin bölgedeki görev gücünde yaşanan güvenlik tehditleri ve lojistik zorluklar, kritik insani yardım faaliyetleri ile diplomatik sürecin devamını tehlikeye atıyor.

Yetkililer, BM çalışanlarının sahada karşılaştığı tehditlerin çözümü için acil önlemler alınması gerektiğini vurgularken, iki tarafın da yol haritasını güçlendirmek ve çatışmaları önlemek için ortak adımlar atmasına ihtiyaç duyulduğu bildiriliyor. Uzmanlar, BM personelinin güvenliği sağlanmadıkça barış sürecinin sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini belirtiyor.

Bu gelişmeler, Yemen’de uluslararası toplumun barış ve istikrar hedeflerini yakından takip ettiği dönemde önemli bir sınama olarak değerlendiriliyor. Sürecin başarıya ulaşması, hem bölgedeki insani krizin hafifletilmesi hem de uzun vadeli siyasi istikrar için kritik bulunuyor.