ABD’nin İsrail’i İran’a Karşı Koruma Politikası Ağır Fatura Getiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD, uzun yıllardır İsrail’in güvenliğini sağlamak için geniş kapsamlı destek ve savunma sistemleri sunarken, bu yaklaşımın sonucu olarak ağır bir bedel ödüyor. Artan askeri harcamalar, bölgedeki çatışmaların tırmanması ve İran ile yaşanan gerilimler Washington’ın kaynaklarını zorluyor.

Diplomatik olarak, ABD’nin İsrail yanlısı tutumu, birçok bölge ülkesinde anti-Amerikan duyguların güçlenmesine yol açıyor. Bu durum, enerji piyasalarından uluslararası ittifaklara kadar geniş bir yelpazede Amerikan çıkarlarını tehdit ediyor.

Öte yandan, İran ile rejimler arasındaki çekişmenin tırmanması, ABD’nin Orta Doğu’da daha fazla askeri varlık bulundurmasına neden olurken, bölgedeki istikrarsızlık küresel güvenliği de risk altına alıyor. Uzmanlar, bu yüksek maliyetlerin sürdürülebilir olmadığını ve stratejik değişiklikler yapılması gerektiğini belirtiyor.