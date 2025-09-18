Hamas’tan Küresel Dayanışma Çağrısı: “Gazze İçin Öfke Yürüyüşleri Düzenleyin”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-Hamas liderleri, Gazze’de süren çatışmalar ve İsrail’in yoğun saldırıları karşısında uluslararası destek talebini yükseltti. Yapılan açıklamada, halkların dayanışmasını güçlendirmek ve ağır insani krize dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde “öfkeli yürüyüşler” organize edilmesi istendi.

Filistin direniş hareketi, bu çağrıyı Gazze’de yaşanan yıkımın ve sivillere yönelik saldırıların dünya genelinde tepkiyle karşılanması için önemli bir adım olarak görüyor. Hem Kuzey Amerika, Avrupa hem de Ortadoğu dahil pek çok bölgede kitlesel eylemlerin planlandığı vurgulanıyor.

Uzmanlar ise, böyle küresel gösterilerin, Filistin meselesinde uluslararası baskı ve farkındalığı artırma potansiyeline sahip olduğunu, ancak bölgedeki gerginliği daha da tırmandırma risklerinin de düşünüldüğünü belirtiyor. Özellikle diplomatik kanalların açık tutulmasının ve barışçıl süreçlerin desteklenmesinin kritik olduğu aktarılıyor.