TBMM Açılım Komisyonunda Gerginlik: MHP ve DEM Parti Tepkisiyle Toplantı Terk Edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılım sürecini değerlendirmek üzere kurulan komisyonda, bazı partiler arasında sert tartışmalar yaşandı. MHP ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri, konuşmalar sırasında karşılıklı sert ifadeler nedeniyle gerilim oluştu. MHP’li Feti Yıldız’ın, bazı muhalif söylemlere tepki olarak, “Sizi buraya askere polise hakaret edin diye almadık” ifadelerini kullanması üzerine DEM Parti üyeleri, toplantıyı protesto ederek salonu terk etti.

Bu gelişme, açılım sürecine yönelik farklı siyasi kesimlerin yaklaşımındaki ayrılıkları ve müzakere ortamındaki zorlayıcı atmosferi bir kez daha ortaya koydu. Komisyon çalışmalarının bundan sonraki sürecinde yaşanacaklar ise yakından takip edilecek.