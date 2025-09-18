  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

TBMM Açılım Komisyonunda Gerginlik: MHP ve DEM Parti Tepkisiyle Toplantı Terk Edildi

18 Eylül 2025 - 17:57
News ID: 1728565
TBMM Açılım Komisyonunda Gerginlik: MHP ve DEM Parti Tepkisiyle Toplantı Terk Edildi

TBMM’de açılım süreci için kurulan komisyonda yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti. MHP’li Feti Yıldız’ın sert sözlerine tepki gösteren DEM Parti üyeleri salonu terk etti. Yıldız’ın, “Sizi buraya askere polise hakaret edin diye almadık” ifadeleri gerginliği tırmandırdı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılım sürecini değerlendirmek üzere kurulan komisyonda, bazı partiler arasında sert tartışmalar yaşandı. MHP ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri, konuşmalar sırasında karşılıklı sert ifadeler nedeniyle gerilim oluştu. MHP’li Feti Yıldız’ın, bazı muhalif söylemlere tepki olarak, “Sizi buraya askere polise hakaret edin diye almadık” ifadelerini kullanması üzerine DEM Parti üyeleri, toplantıyı protesto ederek salonu terk etti.

Bu gelişme, açılım sürecine yönelik farklı siyasi kesimlerin yaklaşımındaki ayrılıkları ve müzakere ortamındaki zorlayıcı atmosferi bir kez daha ortaya koydu. Komisyon çalışmalarının bundan sonraki sürecinde yaşanacaklar ise yakından takip edilecek.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha