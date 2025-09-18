İran, diplomasiyi ve müzakereleri sorunları çözmenin en iyi yolu olarak görüyor

Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, İran’ın dünyaya hiçbir zaman savaş başlatmadığını kanıtladığını vurgulayarak, İran’ın sorunları çözmenin en iyi yolunun diplomasi ve müzakere olduğunu belirtti.

Tümgeneral Musevi, İsrail rejiminin İran’a saldırısı konusunda Rusya’nın BM ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndaki tutumlarının çok iyi ve sağlam olduğunu ekledi.

Görüşmede, Rusya Enerji Bakanı da İsrail rejiminin saldırısında İranlı komutanlar ve bilim insanlarının kaybından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, Musavi’ye İran ve Rusya’nın ekonomik ve savunma iş birliğini en yüksek seviyeye çıkarması gerektiğini söyledi.