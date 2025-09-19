Yemen'de milyonlar Filistin'e destek için meydanları doldurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’in Saada, Reime ve Marib vilayetlerinde, “Gazze ile beraber… Ne olursa olsun utanç verici ihanet kabul edilemez” sloganıyla kitlesel yürüyüşler düzenlendi. Gösteriler, Gazze’deki soykırıma karşı direnişi destekleme ve Yemen halkının Filistin davasına bağlılığını vurgulama amacı taşıdı.

Yemen halkı, bugün Cuma günü başkent Sana’daki Seb’in Meydanı ve diğer vilayetlerde milyonluk gösterilerle Filistin davasına destek verecek, işgalci İsrail’in sürekli saldırılarını protesto edecek.

Husiler’in lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı konuşmada, İsrail’e yönelik roket ve insansız hava aracı operasyonlarının süreceğini duyurdu: “Bu hafta 24 roket ve insansız hava aracı operasyonu gerçekleştirdik. Hedefimiz sadece işgalci İsrail’e ait noktalar oldu.”

El-Husi, İsrail’in tehditlerinin yalnızca Filistin ile sınırlı olmadığını, tüm İslam ümmetini hedef aldığını vurguladı. Müslümanların Gazze’deki soykırımı görmezden gelmesinin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını belirtti.