Netanyahu’dan “Siloam Yazıtı” oyunu: Tarihi çarpıtma girişimi Türkiye’de tepki çekti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs’teki tünelleri gezerken konuyu Siloam Yazıtı’na getirerek yine Türkiye’den bu eseri isteme söylemini gündeme taşıdı. Osmanlı döneminde Kudüs’te bulunarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne getirilen ve koruma altına alınan yazıt, Tel Aviv tarafından “Yahudilerin Kudüs’teki tarihsel köklerinin kanıtı” olarak propaganda malzemesi yapılmak isteniyor.

Netanyahu, bu yazıt üzerinden “modern İsrail’in meşruiyetini” güçlendirme iddiasını ortaya atsa da, Filistin halkının binlerce yıllık bölgesel varlığına dair çok daha güçlü tarihi deliller bulunuyor. Bu durum, siyonistlerin sahte meşruiyet arayışını bir kez daha açığa çıkarıyor.

Netanyahu, daha önce de Türkiye’den yazıtı talep ettiğini, fakat dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın bu isteği reddettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’nun son açıklamalarına sert tepki göstererek, “Kudüs-ü Şerif’i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek” sözleriyle siyonist işgalin gayrimeşru yüzünü hatırlattı.

Siloam Yazıtı’nın metni incelendiğinde ise İsrail’in iddia ettiği gibi bir “devlet meşruiyeti” değil, yalnızca Kral Hizkiya döneminde inşa edilen bir su tünelinin anlatımı görülüyor. Bu gerçek, Netanyahu’nun tarihi araçsallaştırarak sahte bir meşruiyet yaratma girişiminin boş bir propaganda olduğunu kanıtlıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde ayrıca Gezer Takvimi ve Tapınak Uyarısı Yazıtı gibi bölgeye ait üç önemli eser daha bulunuyor. Osmanlı mirası olarak korunan bu eserler, Batı’nın yağmacı arkeoloji anlayışına karşı güvenli biçimde muhafaza edilmektedir.