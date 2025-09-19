Afganistan Yönetiminden Trump’ın Bagram Üssü Açma Çağrısına Kesin Red

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Afganistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram Hava Üssü’nün yeniden açılması yönündeki çağrısına net bir yanıt verdi. Dışişleri Sözcüsü Zakir Celali, yaptığı açıklamada, ülke egemenliğine saygı çerçevesinde Amerikan askeri varlığının artık kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Bagram Üssü’nün yeniden faaliyete geçirilmesi fikrini kesinlikle reddettiklerini belirtti.

Celali, Afganistan’ın bağımsızlığını ve halkının güvenliğini önceliklendirdiğini, yabancı askeri varlığının bu prensiplerle bağdaşmadığını söyledi. ABD’nin ülkedeki nüfuzunu sürdürmek için böyle bir adım atmasının, Afganistan’daki barış sürecine ve bölgesel istikrara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, Bagram Hava Üssü’nün stratejik önemine dikkat çekmiş ve üsse yeniden asker konuşlandırılmasını önermişti. Ancak Afgan yetkililerin bu teklife sert çıkışı, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir gerginliğin habercisi olarak yorumlanıyor.

Afganistan’da 2021 yılında ABD güçlerinin çekilmesinin ardından kapatılan Bagram Üssü, bölgedeki ABD askeri varlığının sembollerinden biri olarak görülüyordu. Üssün yeniden açılması, bazı uluslararası gözlemciler tarafından Afganistan’ın güvenlik durumunun kötüleştiği ve ABD’nin bölgedeki etkisini güçlendirme isteği olarak okunuyordu.

Son gelişmeler, Afganistan ve ABD arasındaki güvenlik işbirliği ve bölgedeki askeri varlık konusundaki farklı yaklaşımların önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağını gösteriyor. Afganistan yönetimi, bağımsız dış politika ve iç barışın tesisi için yabancı askerlerin ülkede bulunmasına kesinlikle karşı duruşunu sürdürecek.