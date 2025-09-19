Gazze Operasyonları Tasfiye ve Sistematik İmha Stratejisi Üzerine Kurulu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de devam eden operasyonların, geleneksel işgal ve yeniden yapılandırma süreçlerinden farklı bir strateji doğrultusunda yürütüldüğü ortaya çıktı. Bölgedeki altyapının sistematik ve planlı bir şekilde hedef alınarak yok edilmesi, yerleşim alanlarının zorunlu olarak tahliye edilmesi ve sakinlerinin evlerinden çıkarılması, klasik askeri işgalden çok kapsamlı bir tasfiye politikasının parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu operasyonların ana hedefi, sadece askeri üstünlük sağlamak değil; aynı zamanda Gazze’deki gayrimenkul yapısını köklü biçimde değiştirmek. Amerikan gayrimenkul piyasasında kullanılan “beklenmedik ve hızlı zenginlik” anlamına gelen “windfall” terimiyle tanımlanan bu amaç, bölgede yeni ekonomik kazanç alanları yaratmayı hedefliyor. Böylece, yıkılan altyapı ve boşaltılan alanlar üzerinde yeni inşaat projeleri veya ekonomik girişimler planlanıyor.

Uzmanlar, operasyonların ardından Gazze’de sosyal ve ekonomik yapının büyük çapta sarsılacağını ve binlerce kişinin yaşam alanlarından çıkarılmasının bölgedeki insani krizi derinleştireceğini vurguluyor. Yerinden edilen nüfusun büyük çoğunluğunun güvenli bir şekilde göç edebileceği yerler bulunmaması, bölgedeki insani durumu daha da zora sokuyor.

Bu yeni strateji, bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirmeye yönelik siyasi ve ekonomik bir hamle olarak da görülüyor. Gazze’deki altyapının yok edilmesi ve nüfusun zorla yerinden edilmesi, uluslararası toplumda geniş çaplı eleştiriler alırken, bölgedeki kalıcı istikrar ve barışın önünü tıkayabilir.

Gazze’deki operasyonlar sadece askeri bir hedefin ötesinde, ekonomik çıkarlar doğrultusunda planlanmış sistematik bir tasfiye ve yeniden yapılandırma sürecini işaret ediyor. Bu durum, Filistin halkı için yeni zorlukları beraberinde getirecek ve bölgesel barış çabalarını olumsuz etkileyecek nitelikte.