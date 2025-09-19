Trump: Filistin'i tanıma konusunda Starmer'a katılmıyorum

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Emperyalist ABD'nin Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yaptığı ziyarette, ülkesinin dünya üzerindeki yıkıcı ve müdahaleci politikalarını bir kez daha teşhir etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşı ve Filistin meselesine dair yaptığı açıklamalar, ABD'nin sözde barışçıl söylemlerinin arkasındaki ikiyüzlü ve sömürgeci yaklaşımını gözler önüne serdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini "hayal kırıklığına uğrattığını" söyleyen Trump, "Rusya-Ukrayna savaşını çözmenin kolay olacağını düşünmüştüm ancak çok karmaşık hale geldi" diyerek, Washington yönetiminin bölgede kışkırttığı yangını söndürmekteki acizliğini ve asıl amacının gerçek bir barış değil, kendi jeopolitik çıkarları olduğunu itiraf etmiş oldu. Starmer'ın Putin üzerinde daha fazla baskı çağrısı ise, Batılı güçlerin diyalog yerine şiddet ve baskı politikalarına olan bağlılığının bir göstergesiydi.

Filistin meselesine ilişkin yaptığı açıklamalar ise, ABD'nin Ortadoğu'daki adaletsiz ve İsrail yanlısı politikalarının değişmeyeceğinin sinyalini verdi. Trump, Filistin Devleti'nin tanınması konusunda Starmer'a açıkça katılmadığını belirterek, Siyonist rejimin işgal ve zulüm politikalarına olan desteğini perdelemeye bile gerek duymadı. "Barışın sağlanması için önce rehine krizinin halledilmesi gerektiği" yönündeki sözleri, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan asıl trajediyi – devam eden soykırım, toprak gaspı ve Apartheid rejimi – görmezden gelerek, mazlum Filistin halkını rehin alan asıl gücün, sömürgeci İsrail olduğu gerçeğini kasıtlı olarak çarpıtıyor.

Starmer'ın "Hamas, Filistin yönetiminin geleceğinde hiçbir şekilde rol alamaz" şeklindeki dayatması, Batı'nın Filistin halkının özgür iradesine ve seçme hakkına yönelik saygısızlığının ve kendi kukla yönetimlerini dayatma arzusunun tipik bir örneğidir. İngiliz basınında çıkan ve İngiltere'nin Filistin'i tanıyacağına dair haberler ise, Trump'ın ziyareti sonrasında bu kararın ertelendiğini göstermiş, bir kez daha İngiltere'nin bağımsız bir dış politika yerine ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi seçtiğini kanıtlamıştır. Bu durum, Batı ittifakı içindeki eşitsiz ilişkiyi ve İngiltere'nin kukla statüsünü açıkça ortaya koymaktadır.