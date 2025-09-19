Yemen Devrim Lideri: Siyonist düşman tüm ümmeti hedef alıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Devrim Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, haftalık konuşmasında Filistin’de yaşanan vahşeti ve Siyonist rejimin işlediği katliamları sert sözlerle kınadı. El-Husi, Gazze’de devam eden soykırımın insanlığın gözleri önünde cereyan ettiğini belirterek, “Amerikan, İngiliz ve Alman bombalarıyla yapılan bu katliam, Arap petrolüyle besleniyor” dedi.

El-Husi, Siyonist rejimin yalnızca Filistin’i değil, tüm İslam ümmetini hedef aldığını, ancak bazı İslam ülkelerinin ihanet içinde seyirci kaldığını vurguladı. “Siyonist düşmanın tehditleri sadece Filistin’le sınırlı değil, bütün İslam coğrafyasına yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Ensarullah lideri, Siyonistlerin her gün Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesi girişimlerini hatırlatarak, Netanyahu ve onun Batılı destekçilerinin bu kutsal mabede saldırılarını açıkça sürdürdüğünü söyledi. El-Husi, “Siyonist rejim, ne ahlaka ne de insanlık değerlerine sahiptir. Bu rejim en büyük zilletin ve vahşetin sembolüdür” dedi.

Lübnan’daki Sabra ve Şatilla katliamını hatırlatarak, “Bu hatıra bizlere direniş silahının önemini ve Siyonistlere karşı tek gerçek koruma kalkanının silahlı direniş olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

El-Husi ayrıca, Siyonistlerin Suriye’ye yönelik saldırılarının arttığını, Güney Suriye’de halkın sahipsiz bırakıldığını ve İsrail işgalinin bölgede yeni planlar peşinde olduğunu belirtti. Netanyahu’nun “Ortadoğu’yu değiştirme” söylemine dikkat çeken Ensarullah lideri, bu planın tüm İslam dünyasına saldırıları kapsayacak şekilde genişletildiğini söyledi.

Katar’a yönelik tehditlerin de sadece bu ülkeye değil, tüm Körfez ve İslam dünyasına yöneldiğini ifade eden el-Husi, “İsrail hiçbir ülkenin ağırlığını, siyasi veya ekonomik gücünü dikkate almıyor. ABD üslerinin varlığı bile onları korumaz; bilakis Siyonistlerin işine yarar” dedi.

ABD’nin İsrail’le ortak hareket ettiğini belirten el-Husi, Washington’un uyuşturucu kartellerinden terör örgütlerine kadar kirli işlerde başrol oynadığını vurguladı. “ABD, Afganistan’ı işgal ettiği dönemde uyuşturucu üretimini zirveye çıkardı. Bugün ise Venezuela’yı özgürlükçü tutumundan dolayı hedef alıyor. Amerika insan haklarından değil, yağmadan ve sömürüden besleniyor” dedi.

Gazze’ye destek için Yemen’den yapılan operasyonlara değinen el-Husi, “Bu hafta içinde 24 operasyon gerçekleştirdik, bazıları işgal altındaki Filistin’in derinliklerini hedef aldı. Ayrıca Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb’de Siyonist rejime yönelik deniz ablukamız devam ediyor” dedi.

Riyad yönetimine de uyarıda bulunan Ensarullah lideri, “Siyonist düşman Suudi Arabistan’ı asla istisna tutmaz. Ne kadar hizmet ederse etsin, o da bu planın hedefindedir” ifadelerini kullandı.