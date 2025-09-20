Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen kaynaklarına göre, Suudi Arabistan’ın İngiltere, ABD ve diğer uluslararası ortaklarıyla yürüttüğü işgalci İsrail’i koruma girişimleri, Yemen’in Sanaa’daki operasyonlarına karşı planlanıyor. Ansarullah hareketi, Suudi Arabistan’a İsrail’e herhangi bir doğrudan veya dolaylı destek vermemesi konusunda uyarıda bulundu ve bu tür girişimlerin gelişmiş düşman cephesi olarak kabul edileceğini belirtti.

Yemen Devrim Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, haftalık konuşmasında, Yemen’in işgalci İsrail’e ait gemileri Kızıldeniz’de hedef alacağını ve bu tutumun Filistin halkını desteklemek, işgalci düşmana karşı durmak olduğunu vurguladı.

Yemen kaynakları, Suudi-İngiliz “Kızıldeniz’i Koruma” konferansının aslında uluslararası deniz taşımacılığı için değil, İsrail gemilerini korumak amacıyla düzenlendiğini açıkladı. Bu çabanın, Yemen tarafından İsrail’i destekleme girişimi olarak görüleceği ve gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.

Aynı dönemde ABD-Suudi ortaklığıyla gerçekleştirilen askeri tatbikatlar, Yemen dronlarını önlemek ve Filistin’e ulaşmalarını engellemek amacı taşıyor. Yemen, Gazze’deki saldırılar ve İsrail’in Filistin halkına yönelik suçlarına karşılık olarak askeri ve deniz abluka operasyonlarını sürdürürken, Suudi Arabistan’ın bölgesel müdahalesini dikkatle izliyor.

Yemen, Filistin halkına destek ve İsrail’e karşı direnişi temel politika olarak benimsiyor; uluslararası kurumlar ise İsrail’in Yemen’e yönelik terörist saldırılarını kınamaktan kaçınıyor. Yemen’in bu kararlı duruşu, direnişin bölgedeki gücünü ve işgalcilere karşı takınılan stratejik sabrı ortaya koyuyor.