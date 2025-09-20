Siyonistlerden itiraf: 2 yıl geçti ve Hamas yenilmedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail basınında yayımlanan eleştiriler, Tel Aviv’in Gazze’ye yönelik başarısız savaşını gözler önüne serdi. Yediot Aharonot gazetesi muhabiri Yuval Ziton, işgalci İsrail ordusu ve Netanyahu yönetiminin Gazze’deki saldırılarının ciddi şekilde yetersiz kaldığını vurguladı.

Ziton’a göre, Hamas iki yılı aşkın süredir süren işgale rağmen ne çöküş yaşamış ne de askeri kapasitesini kaybetmiş durumda. İsrail’in son operasyonu “Gideon Arabaları 2”nin hedefi, Hamas’ı tamamen yok etmek değil, sadece Gazze şehir merkezindeki belirli bir direniş birimini zayıflatmaktı.

İsrail ordusu ve hükümeti, savaş öncesinde defalarca “Hamas’ı kolayca yenebileceklerini” iddia etmişti. Ancak direniş güçleri, özellikle Rafah bölgesinde İsrail’in beklentilerini boşa çıkararak stratejik avantajlarını korudu.

Gazze’deki direniş güçlerinin sayısı tam olarak bilinmese de, şehir merkezinde yaklaşık 2.500 savaşçının aktif olduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusunun hesaplarına göre Hamas, operasyonun başında bir İsrailli askeri esir almayı hedefleyerek İsrail’in moralini sarsmayı başardı.

İsrail’in “Gideon Arabaları 2” operasyonu 12 Eylül’de başlatılmış ve hem kendi içinde hem de uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Operasyon, savaşın uzaması, sivil kayıpların artması ve esir İsraillilerin güvenliği konusunda ciddi eleştiriler doğurdu.

İsrail muhalefeti, Netanyahu’nun Gazze’deki savaşın uzamasını kendi politik çıkarları için kullandığını ve ateşkes girişimlerini engellediğini defalarca vurguladı. ABD’nin açık desteğiyle yürütülen bu saldırılar, Gazze’de yıkım ve insan kayıplarına yol açsa da Hamas’ı yok edemedi ve İsrail’in hedeflediği sonuçlara ulaşmasını engelledi.

Direniş güçleri ise operasyonlara karşılık vermeye devam ediyor; İsrail askerlerine ve işgal güçlerine neredeyse her gün kayıplar verdiriyor ve direnişin sarsılmaz iradesini ortaya koyuyor.