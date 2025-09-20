Hizbullah: Direniş teslim olmayacak, işgalcilerin çöküşü yakın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah'ın Filistin ilişkileri sorumlusu,Hizbullah'ın Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ı Kudüs ve Filistin davası uğruna verdiğini belirterek, direnişin teslim olmayacağını ve işgalcilerin Gazze'de vahşeti tırmandırarak çöküşlerinin yakın olduğunu söyledi.

Eski Hizbullah temsilcisi Hacı Hasan Hubullah, bölgedeki son gelişmeler, özellikle Gazze ve Lübnan gündemi üzerine Cuma gecesi yaptığı konuşmada, işgalci Siyonist rejimin son iki yılda Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım ve açlık savaşına rağmen Filistin anlatısının bu çatışmada kazandığını belirtti.

"Gazze'deki çocukların kanı BM ve insan hakları kurumlarının yalanlarını deşifre etti"

Hasan Hubullah, Siyonist rejim ve destekçilerinin yanıltıcı medya anlatılarına karşı Filistin anlatısının genişletilmesi ve Filistinli sivillere yönelik katliamların belgelendirilmesi gerektiğini vurguladı. Hubullah, Gazze'deki çocukların kanının Birleşmiş Milletler ve bazı insan hakları kurumlarının iddialarını ifşa ettiğini ve bu kurumların ile bazı Arap ve İslami rejimlerin suskunluğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Siyonist işgalcilerin Gazze'de kadın, çocuk ve savunmasızlara karşı işlediği suçların gündüz gece herkesin gözü önünde yaşandığını belirten Hubullah, bunların Gazze halkını yerinden etmek ve teslim bayrağını kaldırmaya zorlamak amacı taşıdığını söyledi.

İki yıldır altyapıların sistematik tahribi, eğitim ve sağlık kurumlarına verilen zararlar ve ABD desteğiyle uygulanan açlık politikalarının direnişi teslim almaya zorlamadığını söyledi. Hubullah, Sabra ve Şatila katliamlarına benzer uygulamalar yapılsa da direnişin teslim olmayacağını, halkların iradesinin baskıya dayanacağını ifade etti.

"İşgalcilerin düşüşü yakın"

Hizbullah yetkilisi, zulüm, kibir ve vahşetin zirveye çıktığı dönemlerin aynı zamanda düşüşün habercisi olduğunu belirtti ve Siyonistlerin suçlarında sınır tanımadıklarını belirtti.

Hizbullah'ın El-Aksa Fırtınası cephesine katılımı ve Filistin halkı ile direnişe desteği hakkında Hubullah, amacın Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak olduğunu ve bu konuda tüm arabulucuların bilgilendirildiğini söyledi. Düşmanın çevresinde herhangi bir direniş veya güç görmesine izin verilmeyeceğini ekledi.

Geçen Eylül ayında Siyonist saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Hubullah, bu çatışmada bazı askeri komutanların ve liderlerin şehit düştüğünü, Hizbullah genel sekreterinin de şehadetle anıldığını ifade etti. Lübnanlı çok sayıda gencin Kudüs yolunda şehit düştüğünü söyledi.

Hubullah, "Filistin ve halkı için canımızı feda ederiz" dedi. Güney Lübnan cephesinde 60 gün süren şiddetli çatışmalarda, düşman birliklerinin ABD ve Batı desteğine rağmen ön saflara ilerleyemediğini belirtti.

Hubullah ayrıca, ateşkes talebinin Siyonist taraftan geldiğini, ardından ABD'nin ateşkes önerdiğini ve iç ve dış baskılar sonucu bazı gelişmeler yaşandığını belirtti. Buna göre Hizbullah, Lübnan hükümetiyle anlaşmaya varıldığını, ancak düşmanın ateşkese sadık kalmadığını söyledi. Bugün hükümetin, ülke güvenliğini sağlamak, Siyonistleri geri çekmek, Lübnanlı esirleri kurtarmak ve yeniden inşa sürecini başlatmakla yükümlü olduğunu ifade etti. Ancak Hubullah, Siyonistlerin kara, deniz ve hava saldırılarına devam ettiğini ve sivil Lübnanlıları hedef aldığını söyledi.

Konuşmasını sonlandırırken Hubullah, Siyonistlerin vahşetine rağmen Lübnan hükümetinin direniş silahlarının teslim edilmesini talep ettiğini söyledi. Hubullah bunun kabul edilemez olduğunu belirtti ve Hizbullah'ın verdiği taahhütlere bağlı kaldığını; düşmanın da taahhütlerine uyması gerektiğini kaydetti.